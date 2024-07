Katharina Stöckinger ist neuerdings Head of Spa in der Villa Stéphanie des Brenners Park-Hotel & Spa Baden-Baden, das derzeit bei laufendem Betrieb saniert wird. Stöckinger verfügt über große Erfahrung in der Luxus-Hotellerie, zu ihren Stationen zählen das Dolder Grand und der Stanglwirt. Im Mai erhielt sie den Black Diamond Award als beste Spa Managerin.