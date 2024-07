Alexandru Ciprian Mosnegutu wirkt künftig als Director of Wellbeing im Spa von Six Senses Zighy Bay in Oman. Er bringt über zehn Jahre Erfahrung im Luxus-Wellness-Segment mit. Zuvor war er bei der Hotelgruppe The Set Collection tätig. Seine Karriere begann Mosnegutu auf diversen Kreuzfahrtschiffen. Nun will er Gäste mit der Natur und mit sich selbst verbinden.