Rolf Wernicke ist als General Manager für die Leitung des Steigenberger Hotels Der Sonnenhof in Bad Wörishofen verpflichtet worden. Der gebürtige US-Amerikaner startete seine Karriere in dem Haus und war dann im Grand Tirolia in Kitzbühel und im Relais & Châteaux Gut Steinbach Hotel und Chalets in Reit im Winkl tätig.