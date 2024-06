Das Hotel im Sankt Wendeler Land am Bostalsee ist ein ganz besonderer Ort der Ruhe und Erholung. Vor langer Zeit ließen sich die Kelten hier im Norden des Saarlandes nieder. Ihr Wissen über die Kräfte der Natur lässt die Seezeitlodge wieder aufleben.

Die Sonne geht langsam unter, spiegelt sich im Wasser des Bostalsees direkt vorm Haus. Die Gäste der Seezeitlodge finden sich nach und nach ein in der luftigen Lobby mit ihrer komplett verglasten Front. Das Hotel ist nach keltischem Vorbild architektonisch exakt auf den Verlauf der Sommer- und Wintersonnenwende ausgerichtet und greift zudem die Tag-und-Nacht-Gleiche im Frühjahr und Herbst auf. Drei glänzende Messingbänder am Boden durchziehen die Innen- und Außenräume und markieren die Achsen. Auf der Terrasse ragt eine goldene Spitze in die Höhe, die die Sonnenstrahlen genau zu Mittsommer zum Leuchten bringen.

Wer von den Gästen vielleicht nicht um die Symbolik weiß, spürt dennoch die wohltuende Kraft der Ruhe, die dieser Ort ausstrahlt. Übrigens nicht nur im Hotelgebäude. Auch die Saunahütten in der Außenanlage, die wie in einem Dorf um eine große Feuerstelle gruppiert sind, liegen genau auf den energetisch stärksten Linien auf dem Hügel, auf dem die Seezeitlodge erbaut wurde.

(Fotos: Günter Standl www.guenterstandl.de)

„Es gibt Orte., die eine besondere Kraft haben. Die lassen uns spüren, hier bin ich richtig.“

Im Naturbadeteich abkühlen

2017 hat das Hotel eröffnet und seitdem einen wahren Siegeszug hingelegt. „90 Prozent sind wir das ganze Jahr über ausgelastet“, erzählt mir Kathrin Sersch, die das Haus gemeinsam mit ihrem Mann Christian führt. Der Magie des Ortes und dem umsichtigen Lenken und Leiten von Familie Sersch sei Dank, gewinnen die Seezeitlodge und vor allem das Spa stetig mehr Fans. Und deshalb wurde es Zeit, den Wellnessbereich auf 5000 Quadratmeter zu vergrößern. Zudem wurde die Pool-Terrasse erweitert, ein zweiter Ruheraum gestaltet, sowie ein exklusiv buchbares Floatingbecken eingebaut. Ein Highlight ist der große Naturbadeteich mit einer weitläufigen Wiese, auf der sicher jeder Gast seinen Lieblingsplatz finden wird. Unser Tipp: Das keltische Saunadorf ist nur ein paar Schritte vom Teich entfernt. Ein Sprung ins kühle Nass ist nach dem einen oder anderen Saunagang herrlich erfrischend.

Nach einem langen erlebnisreichen Tag in der Seezeitlodge ist auch der hauseigene Cocktail „Salty Lake“ mit salzigem Tonic und Zitrone erfrischend. Damit lässt sich der Sonnenuntergang am See perfekt genießen.

Chefredakteurin Franka Hänig bei der Morgenmeditation in der Jurte Was ist das Besondere am Seezeit Spa?

Die Idee hinter verschiedenen Angeboten ist das uralte keltische Wissen um den Lebensrhythmus, die Jahreszeiten, Heilkräuter und Pflanzenkräfte. Mit den verschiedenen Ritualen und Behandlungen kann man zur Ruhe kommen, seine Energien aufladen, neue Inspiration finden oder sich wieder mehr Klarheit verschaffen, indem Blockaden gelöst werden.

Wie ist das Spa ausgestattet?

Gerade wurde das Spa auf 5000 Quadratmeter vergrößert. Highlights sind der neue Naturbadeteich, ein neuer Ruheraum, eine vergrößerte Poolterrasse sowie ein exklusiv buchbares Floatingbecken. Zudem gibt es eine neue Spa Suite mit eigener Sauna und Whirlwanne. Vorher schon bei allen Gästen beliebt waren der Infinity Pool und das keltische Außensaunadorf mit einem Ritualplatz. Eine Jurte, Räucher- und Feuerstelle komplettieren den weitläufigen Spabereich.

Was wird an Aktivitäten geboten?

Das Angebot in der Seezeitlodge ist wirklich vielfältig und reicht von geführten Wanderungen, Radfahren und Nordic Walking bis zu Stand-Up Paddling auf dem Bostalsee und Golfspielen (18-Loch). Wer Yoga praktiziert, dem ist unbedingt eine 90-minütige Yogastunde bei Olli zu empfehlen.

Seezeitlodge Hotel & Spa

Der nächste Flughafen ist Saarbrücken (zirka 45 Minuten). Der Flughafen Frankfurt/Main ist etwa 90 Minuten entfernt. Mit dem Auto aus Richtung Köln kommend sind es etwa 2,5 Stunden Fahrtzeit, aus Frankfurt zwei Stunden.

www.seezeitlodge-bostalsee.de

Seezeit zu zweit: 4 Nächte mit Frühstück, Dinner, 1 x Spa-Treatment „Gemeinsame Keltenzeit“ u.v.m., ab 989 € pro Person.

