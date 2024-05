Urlaub im ersten klimaneutralen Hotel Deutschlands

Zum Start in die warme Saison bietet der Feldberger Hof außerhalb der großen Ferien nicht nur besonders viel Platz, sondern auch attraktive Pure Nature Specials mit Babies & Kleinkindern. Paradiesische Urlaubstage für die ganze Familie auf einer atemberaubenden Höhe von rund 1300 Metern inmitten des schönen Hochschwarzwalds.

Neu für die Saison 2024 ist der großzügige Wellness-Bereich „Devi Spa“, gestaltet in balinesischem Design. Für die Kids ist das „Strudelino“, der tolle Wasserspaß mit Gegenstromanlage, ein absolutes Highlight. Die Kinderbetreuung für Babies & Kleinkinder ist im Feldberger Hof in drei Altersgruppen eingeteilt, für die Junioren von sieben bis zehn Jahren gibt es die separate Fundos Area.

SPA inside verlost: 2 Nächte (2 Erwachsene, 1 Kind bis 15 Jahre) mit All-Inclusive „by Feldberger Hof“,Eintritt ins Badeparadies und Indoor-Sporthalle, 1 Rückenmassage (50 Min.) mit Aromaöl.

Der Wellness-Bereich mit Sauna und Schwimmbad, Kinder- und Babybecken, Splash-Area, 50 Meter langer Rutsche sowie neu gestalteter Wellness-Insel sorgt für Entspannung nach einem actionreichem Tag.

Kinderhotel Feldberger Hof ♦ Dr. Pilet Spur 1 ♦ 79868 Feldberg ♦ Telefon +49 7676 180 ♦ info@feldberger-hof.de ♦ www.feldberger-hof.de

Senden Sie bis 02.06.2024 eine Karte mit dem Stichwort „Feldberger Hof“ per E-Mail an gewinnen@redspa.de

Ausgenommen sind beauftragte Teilnahmedienste und Gewinnspiel-Agenturen. Das Los entscheidet. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung.