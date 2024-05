BABOR BEAUTY GROUP investiert in Forschung

Das Forschungs- und Entwicklungsteam der Babor Beauty Group zieht in ein neues, modernes Labor am Headquarter in Aachen. Mit dem Umzug vergrößert sich die Fläche, die den Wissenschaftlern zur Verfügung steht, um mehr als das Doppelte. Auf 450 Quadratmetern forschen sie nun an der Zukunft der Hautpflege. Neben der räumlichen Erweiterung erwartet die Labormitarbeiter eine moderne, inspirierende Arbeitsumgebung.

Zukünftig werden in diesem Labor die meisten Formulierungen für die Cremes, Seren und Lotions der Unternehmensgruppe entwickelt, jährlich circa 400 Produktformulierungen. „Das Labor ist das Herzstück der Produktentwicklung. Mit jahrzehntelanger Expertise verbinden wir hier wissenschaftliches Know-how und neuestes Wissen um die Physiologie der Haut, um die effektivsten Wirkstoffe auszuwählen. Das können Pflanzenextrakte sein oder auch biotechnologisch gewonnene Wirkstoffe.“ so Co-CEO Horst Robertz. „Wir sind sehr stolz, dass wir im Unternehmen die gesamte Wertschöpfung selbst in der Hand haben. Darum besitzt das Labor auch Wände aus Glas. Diese Transparenz ist uns wichtig. Wer uns besucht, kann live sehen, was made in Germany für uns bedeutet.“

„Das neue, moderne Labor stärkt uns für die Zukunft und schafft die Voraussetzungen für wettbewerbsfähige Produktentwicklung, mit dem Ziel hochwirksame, sichere und nachhaltige kosmetische Formulierungen in zahlreichen Ländern weltweit anzubieten“, so Dr. Jürgen Blaak, VicePresident Science Consultation und Innovation bei der Babor Beauty Group.

Die Laborerweiterung ist ein weiterer Baustein in der Expansionsstrategie des Familienunternehmens. Nachdem die Produktion und Logistik an den neuen, hochmodernen Standort in Eschweiler gezogen sind, entstand am Headquarter Platz für das neue Labor. Die Babor Beauty Group wächst seit 10 Jahren zweistellig und verfolgt einen konsequenten, internationalen Wachstumskurs. www.babor-beauty-group.com