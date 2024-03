Matthias Mennekes neuer CFO und Geschäftsführer bei der NOBILIS GROUP

Die Nobilis Group, der führende, konzernunabhängige und inhabergeführte Beauty-Distributeur und Service Partner in der DACH-Region, freut sich bekannt zu geben, dass Matthias Mennekes am 01. März die Position des Chief Financial Officer (CFO) und Geschäftsführers von Dr. Joachim Henseler übernommen hat.

Mit über zwei Jahrzehnten internationaler Expertise in den Bereichen Finanzen, Wirtschaftsprüfung und Beratung bei namhaften Unternehmen hat sich Matthias Mennekes als versierter CFO einen Namen gemacht. Durch seine Tätigkeiten sowohl in Großkonzernen als auch im Mittelstand verfügt er über ein fundiertes Verständnis für die Herausforderungen und Chancen in diesen verschiedenen Umfeldern.

„Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Udo Heuser und dem gesamten Team die Zukunft der Nobilis Group aktiv mitzugestalten, sei es durch die Etablierung neuer Marken oder die Stärkung des Wachstums unserer bestehenden Marken. Die Nobilis Group hat bereits eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen, und ich bin zuversichtlich, dass wir diese Erfolgsgeschichte weiterführen können. Mein Ziel ist es, die Nobilis Group nicht nur an der Spitze zu halten, sondern auch den Expansionskurs im In- und Ausland entschieden voranzutreiben. Ein herzliches Dankeschön geht an Dr. Joachim Henseler für die gute Zusammenarbeit in den letzten Wochen. Ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft“, so Matthias Mennekes, CFO Nobilis Group. Dr. Joachim Henseler bleibt der Nobilis Group als aktives Mitglied des Beirats erhalten.

„Matthias Mennekes ist ein engagierter und ergebnisorientierter Finanzexperte, der die grundlegenden Werte der Nobilis Group verkörpert. Er ist prädestiniert, die ambitionierten Wachstums- und internationalen Expansionsziele der Nobilis Group maßgeblich mitzugestalten und voranzutreiben, sowie gemeinsam mit mir und dem EXCOM Team die Verantwortung für die Weiterentwicklung und Förderung der Nobilis Group-Mitarbeiter zu übernehmen“, erklärt Udo Heuser CEO Nobilis Group. www.nobilis-group.com