Spanien liegt mit einem Anteil von knapp zehn Prozent erneut auf dem ersten Rang der meistbesuchten Reiseziele weltweit in 2023, so die von der ITB Berlin veröffentlichten aktuellen World-Travel-Monitor-Ergebnisse von IPK International zur weltweiten Entwicklung der Auslandsreisen im Jahr 2023. Auf Platz zwei folgen die USA. Der von IPK entwickelte Destination Performance Index (DPI) ermittelt als beliebteste Destination: Dubai. Für den DPI werden die Parameter Reisezufriedenheit, Weiterempfehlung und Wiederbesuchsabsicht analysiert. Unter den Top fünf der bestbewerteten Reiseziele liegt auch der Gewinner vom letzten Jahr, die Malediven, aber ebenso Südafrika sowie Abu Dhabi. Innerhalb Europas haben die Ziele Österreich und die Schweiz am besten abgeschnitten. Mehr Infos gibt es unter

Deutliche Steigerung Weltweite Auslandsreisen sind in 2023 stark angestiegen. Im letzten Jahr wurden die meisten Auslandsreisen von US-Amerikanern unternommen – gefolgt von Reisenden aus Deutschland und Großbritannien (Grafik: Messe Berlin GmbH)