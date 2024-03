SPA inside sprach mit Jean-Guy Amat, dem Geschäftsführer von France 4 Naturisme, über FKK-Urlaub in Frankreichs schönsten Reisezielen und warum Nacktsein das Wohlbefinden fördert.

Urlaub in Frankreich was bedeutet das für Sie ganz allgemein?

Freiheit und Lebensfreude! Obwohl ich es liebe, neue Länder und Kulturen zu entdecken, schätze ich am Urlaub in Frankreich vor allem die gemeinsame Zeit mit Freunden und der Familie am Esstisch oder bei Aktivitäten in der Natur. Frankreich ist ein außergewöhnliches Land, auch durch seine Lebensart.

Der Urlaub, insbesondere FKK-Urlaub, ermöglicht es mir, mich auf das Wesentliche zu besinnen, mich wieder mit mir selbst und der Natur zu verbinden, Kontakte zu knüpfen und Zeit mit den Menschen zu verbringen, die ich liebe. Solche authentische Momente verschaffen mir ein Glücksgefühl, was ich das ganze Jahr über mit Dankbarkeit bewahre.

Welchen Stellenwert hat FKK-Urlaub in Frankreich?

Wie in Deutschland werden FKK-Urlaube immer mehr zum Trend. Unsere Klientel besteht zu etwa 50 Prozent aus französischen und zu 50 Prozent aus deutschen Touristen. FKK-Urlaub wurde in den letzten Jahren als einer der am schnellsten wachsenden Trends in der Reisebranche genannt. Naturismus ist ein altes Konzept, aber der Trend erreicht wegen der vielen gesundheitlichen Vorteile und der positiven Wirkung der Natur, die ein solcher Urlaub mit sich bringt, zunehmend die breite Öffentlichkeit.

Das ist kein Zufall! FKK ist ein Lebensstil, der sich perfekt für Urlaub eignet: Nacktsein und sich dabei wohlfühlen bietet große Freiheit. Wenn man sich für eine Weile seiner Kleidung entledigt, kann man auch die Sorgen und Nöte des Alltags abstreifen. Es ist die Möglichkeit, Ballast abzuwerfen, um sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren. Zudem lösen sich Vorurteile und Feindseligkeiten wie in Luft auf.

Unsere FKK-Dörfer bestehen teils seit über 60 Jahren. Inzwischen managt die dritte Generation die Campingplätze mit unveränderten Werten: Respekt für sich selbst und vor anderen.

Wie kann man sich einen Urlaub bei France 4 Naturisme genau vorstellen bzw. was kann man sich unter einem Urlaub im Sinne der Freikörperkultur vorstellen?

In den FKK-Zentren von France 4 Naturisme wird ein gesunder, familienfreundlicher Naturismus praktiziert. Respekt und Achtung sind dabei unsere wichtigsten Grundpfeiler. Der Umgang miteinander ist höflich, tolerant und diskret. Das gilt auch gegenüber sich selbst und seinem Körper, den man so zu akzeptieren und zu lieben lernt, wie er ist. Dabei helfen zahlreiche gesunde und kreative Aktivitäten, um mit der Natur eins zu werden, wie beispielsweise Thalassotherapie, Wellnessanwendungen, Yoga, Entspannung und Wandern. Man kann in aller Ruhe mit sich selbst sein. Naturist zu sein bedeutet zudem in Einklang mit der Natur zu leben und auf die Umwelt zu achten. Die FKK-Zentren beteiligen sich unter anderem auch an Aktionen zugunsten der Umwelt. Die nachhaltige Entwicklung und Tourismus stehen dabei im Mittelpunkt, wozu auch einige Workshops vor Ort angeboten werden. Dieser Anspruch deckt sich mit den Bedürfnissen langjähriger FKK-Urlauber ebenso wie von Neueinsteigern. Ihnen ist allen wichtig, sich mit der Natur zu verbinden, sich selbst zu akzeptieren und Wert auf Toleranz und Freiheit zu legen.

Gibt es vor Ort spezielle Regeln in Bezug auf FKK?

Ja, wir haben eine Charta über das Verhalten auf einem FKK-Campingplatz. France 4 Naturisme hat sein Konzept auf vier Säulen gebaut:

– RESPEKT: In erster Linie gegenüber anderen, indem man höflich, tolerant und diskret ist, aber auch gegenüber sich selbst und seinem Körper, den man so zu akzeptieren und zu lieben lernt, wie er ist.

– NATUR: Naturismus ermöglicht eine echte Einheit mit der Natur. Es ist eine Geisteshaltung, die eine Rückkehr zu den Wurzeln in unmittelbarer Nähe zur Natur propagiert. Die Standorte von France 4 Naturisme befinden sich daher in geschützten Gebieten, inmitten geschützter Wälder oder am Strand, wo die lokale Biodiversität erhalten bleibt.

– FREIHEIT: Man kehrt gewissermaßen zu seiner wahren Natur zurück und lernt, sich so zu akzeptieren, wie man ist: die Freiheit, sich selbst zu sein, ohne Künstlichkeit und ohne Zwänge. Nicht zu vergessen das wohltuende Gefühl, nackt in der Natur zu baden und zu wandern! Aufrichtige Werte, die die Möglichkeit bieten, einen gesunden und familienfreundlichen Naturismus in völliger Freiheit und Sicherheit zu leben.

– ÖKO-ENGAGEMENT: Getreu seinen umweltfreundlichen Werten setzt sich France 4 Naturisme für Ökologie und nachhaltige Entwicklung ein. So engagieren sich die FKK-Campingdörfer für den fairen Handel und bevorzugen lokale Produktionen. Unsere Campingplätzte beteiligen sich aktiv am nachhaltigen Tourismus, um natürliche und kulturelle Ökosysteme zu erhalten und um den ökologischen Fußabdruck zu verringern.

Zu welchem Zeitpunkt man in welchem Bereich nackt oder gekleidet sein sollte, wird hingegen von den Campingplätzen individuell gehandhabt. Allerdings gibt es hier auch Spielräume. Wenn zum Beispiel werdende Teenager ein Problem mit ihrer Nacktheit haben, dürfen sie auch einen Pareo anziehen.

Body-Shaming ist vor allem in sozialen Netzwerken ein großes Thema: Kann ein Urlaub in einem FKK-Resort auch die Einstellung zu seinem Körper positiv verändern?

Auf jeden Fall! Freikörperkultur fördert die Liebe zum eigenen Körper und steigert das Glücksempfinden – ganz im Sinne von Body Positivity. Psychologen gehen davon aus, dass Nacktsein das Wohlbefinden fördert. So auch der Sozialpsychologe Keon West, der sich seit einigen Jahren mit der Wirkung von Nacktheit auf das eigene Körperbild und Selbstbewusstsein beschäftigt. Verschiedene Studienansätze scheinen zu bestätigen, dass Menschen, die regelmäßig an FKK-Aktivitäten teilnehmen, merken, dass sich das Verhältnis zu ihrem Körper verbessert. Es wirkt sich positiv auf das Selbstwertgefühl sowie auf Glücksempfinden und Zufriedenheit aus. Denn je mehr man andere nackt sieht, stellt man fest, dass nur die wenigsten Menschen einem weitverbreiteten Schönheitsideal entsprechen. Aber auch ökonomische Unterschiede und soziale Belastungen fallen dabei. Ob Bänker oder Bauarbeiter – alle haben ihre körperlichen Makel, während das reine Nacktsein als psychologische Befreiung wirkt, da man sich von Zwängen befreit. Keon West fand in diesem Zusammenhang heraus, dass sich Naturismus sogar als Körper-Geist-Therapie eignet, um ein positiveres Selbstbild seines Körpers zu gewinnen. Was vor allem daran liegt, dass man die Angst, wie andere den eigenen Körper bewerten, zunehmend hinter sich lässt.

Wo findet man France 4 Naturisme überall?

France 4 Naturisme ist der größte Anbieter von FKK-Urlaub in Frankreich. Die Gruppe bietet sieben Urlaubsziele an und steht für gesunde Freikörperkultur in familiärem Kontext. Die FKK-Feriendörfer liegen am Meer, an einem Fluss, auf dem Land oder in ruhiger natürlicher Umgebung. Auf den Campingplätzen gibt es auch FKK-Badeanlagen, Balneotherapie, Spas und Thalassotherapie. Die Standorte liegen in idealer Umgebung für einen FKK-Urlaub: an der Atlantikküste, am Mittelmeer, im Herzen der Provence, in der Ardèche, auf Korsika und im Pariser Umland.

