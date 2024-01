Trends 2024

Das Softwareunternehmen Eviivo hat seine Prognosen für die bedeutendsten Trends in der Tourismus- und Reisebranche für das Jahr 2024 veröffentlicht. Die Trends reichen von ,,immersiver Nachhaltigkeit“ bis hin zu ,,Musiktourismus“. So wird beispielsweise generative KI im Reisebereich zum Standard werden. Hoteliers können somit überflüssige Arbeit in ihrem Unternehmen reduzieren und mehr Freizeit gewinnen. Als Top-Reiseziel 2024 wird Spanien als Nummer 1 gehandelt. Und am Thema Nachhaltigkeit kommt keiner mehr vorbei. Reiseunternehmen würden nachhaltige Angebote priorisieren, da die Nachfrage immer größer werde.

Auch beim Komfort wird genau hingeschaut: Erfolgreiche Hoteliers bieten demnach bereits einzigartige und überzeugende Ausstattungen an, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Diese Entwicklung soll 2024 noch weiter zunehmen. Ebenfalls weiter zunehmen wird die spontane Planung. Langfristige Buchungen werden immer seltener. Quelle: ahgz

VALLDEMOSSA Die Hotelgruppe It Mallorca erweitert ihr Portfolio an 5-Sterne-Häusern in Mallorca um das Natursanktuarium Valldemossa nahe des gleichnamigen historischen Ortes im Norden. Die Eröffnung ist für Ende Februar 2024 geplant. Einst Teil des Königspalastes von La Cartuja, ist das neue Hotel ein eigenständiges Reiseziel mit zwölf exklusiven Zimmern. Ein Highlight ist das Angebot „Valldemossa Longevity”, ein medizinisches Wellness-Programm. Unter der Leitung von Amor Garzón, dem Pionier der Piroche-Methode, werden hier Drainage, manuelle Massage und ätherische Öle zur körperlichen und seelischen Erholung kombiniert. www.valldemossahotel.com/de/

CERÊS Im Zuge ihrer Wachstumsstrategie präsentiert die DSR Hotel Holding mit dem Hotel Cerês am Meer das erste Haus ihrer neuen Submarke A-Rosa Collection. Das Cerês liegt direkt an der Strandpromenade des Ostseebades Binz auf Rügen und hat 37 Zimmer und Suiten mit insgesamt 81 Betten. Der exklusive Spa-Bereich verspricht ganzjährige Erholung. Das neue Haus konvertiert das bestehende 5-Sterne-Designhotel Cerês am Meer, das 2007 in erster Strandreihe eröffnet und kürzlich umfassend weiter modernisiert wurde. www.arosahotels.de

PFÖSL Das Naturhotel in Südtirol wird Ende Februar einige Umbauten vornehmen: Dabei geht es vor allem darum, Bestehendes behutsam umzugestalten, Altes wieder neu zu beleben. So entstehen im Stammhaus neue Naturzimmer Pinus, neue Suiten Alpina Zirbe aria und neue Natursuiten Arve, alle aus Zirbenholz, mit Naturmaterialien und viel Glas für fantastische Aussichten. Zudem wird es einen neuen Natur-Biobadeteich rund um die Außensauna „das Ritual“ geben, der für Abkühlung sorgt. Die Neuheiten kann man ab Mai im Pfösl erleben. www.pfoesl.it

AUSBILDUNG 2024 feiert das IST-Studieninstitut das 20-jährige Bestehen der Weiterbildung „Wellness- und Spamanagement“. Ein guter Grund, diese Ausbildung anzupassen: So wurde aufgrund der hohen Arbeitsbelastung vieler Beschäftigter die Anzahl der

Seminare, die der Seminartage sowie die Gesamtdauer von 14 auf 13 Monate gekürzt. Ergänzt wird die Weiterbildung um zahlreiche Online-Vorlesungen zum Thema „Nachhaltigkeit“. Das Seminar „Marketing“ gibt es zudem nur noch als Online-Variante, jeweils montags. Nicht zuletzt wurde der Preis für die Weiterbildung für das Jahr 2024 gesenkt. www.ist.de

KLAFS Für seine traumhafte Außenpoolanlage des im Berner Oberland gelegenen Premium Alpine Design Resorts „Bergwelt Grindelwald“ wurde SSF.Pools by Klafs in der Kategorie „Domestic Spas“ 2023 mit Silber ausgezeichnet! Das Hotel bietet mit seinem edlen Außenpool aus Edelstahl einen Wellnessbereich der Extraklasse und eine grandiose Aussicht auf die umliegende Bergwelt. Der Preis wird seit 2013 jedes Jahr vom EUSA, European Union of Swimming Pool and Spa Associations verliehen. Am Award 2023 nahmen 282 nominierte Projekte aus elf europäischen Ländern teil. www.eusaswim.eu

25hours Hotels lanciert globales Duftkonzept Der Raumduft ist ein komplexer Duft aus eleganten Hölzern und schwarzem Tee, abgerundet mit einem Hauch von Weihrauch. Entwickelt wurde der 25hours Corporate Duft vom 25hours Kreativteam in Zusammenarbeit mit Meisterparfümeur Geza Schön. Beduftet werden alle öffentlichen Bereiche, einschließlich Lobbys und Aufzüge sowie die öffentlichen Toiletten der 15 Hotels der Marke. Passend dazu wurde die Duftkerze „Almost Home“ entwickelt, zu 100 Prozent aus nachhaltigem Rapswachs und komplett paraffinfrei. www.25hours-hotels.com

CRES Das Hotel wird das erste Hotel der Autograph Collection in Kroatien. Das Adults-Only-Boutique-Resort hat einen Privatstrand und liegt idyllisch an einem abgelegenen Küstenabschnitt, die mittelalterliche Stadt Cres ist schnell erreichbar. Die 49 individuell gestalteten Zimmer und Suiten haben alle private Terrassen und einen atemberaubenden Blick auf die Adria. Beach Club, Restaurants unter freiem Himmel und ein umfangreicher Spa- und Wellnessbereich komplettieren das Angebot. www.marriott.com

Übernachtungen

Die Zahlen sind gestiegen

Der Tourismus in Deutschland im Oktober 2023 zeigt positive Tendenzen auf: 1,2 % mehr Übernachtungen als im Vorjahresmonat, so das Ergebnis des Statistischen Bundesamtes (Destatis): Im Oktober 2023 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 44,6 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Gegenüber Oktober 2019, dem Vergleichsmonat vor der Corona-Pandemie, lagen die Übernachtungszahlen im Oktober 2023 allerdings um 2,3 % niedriger.

ONE&ONLY One Za’abeel Entschleunigen, Energie tanken, Jugend bewahren: One&Only One Za’abeel, das als erstes vertikales One&Only Resort im Januar 2024 seine Gäste empfängt, kündigt für März den ersten Longevity Hub by Clinique La Prairie in den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Er erstreckt sich über drei Etagen und bietet individuelle Behandlungen, die drei Eigenschaften miteinander verbinden: Das Streben nach einem langen, gesunden Leben, Wohlbefinden und Ästhetik. Der Hub umfasst 29 Behandlungsräume, ein Fitnessstudio, eine Longevity-Bar sowie den ersten Longevity-Index-Raum der Region. www.oneandonlyresorts.com/one-zaabeel

Foto: BLACK DEER TAMARA BELSER 15 JAHRE SPA Das Spa des Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe feiert 15. Geburtstag. Passend dazu gibt es einige Änderungen. So wurde das Spa-Management durch ein Spa-Strategie-Gremium ersetzt, ein Team aus acht externen und internen Experten. Und auch die hauseigene Kosmetik-Linie SanVino erhält eine Verjüngungskur. Ab 2024 entsprechen die Inhalts- und Duftstoffe dann den Anforderungen des Cosmos-Standards. www.schlosshotel-friedrichsruhe.de