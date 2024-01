WACHSTUM Auf Basis von Hochrechnungen für das Gesamtjahr melden die im Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) organisierten Unternehmen einen Umsatzanstieg um 8,4 % auf 33,4 Milliarden Euro. Der Inlandsumsatz von Schönheits- und Haushaltspflege legt um 8,6 % auf 21,1 Milliarden Euro zu. Der Inlandsumsatz mit Körperpflege und Kosmetika stieg um 10,6 % auf 15,8 Milliarden Euro. Dabei zeigten Deos die höchsten Zuwächse (plus 21,2 %), gefolgt von dekorativer Kosmetik (plus 17,7 %) und Düften (plus 15 %). Die Menschen wollen ihre persönliche Ausstrahlung zur Geltung bringen und sich in ihrer Haut wohlfühlen. Dafür sprechen auch die gestiegenen Umsätze bei Haarpflegemitteln (plus 9,9 %), Bade- und Duschzusätzen (plus 9,2 %) sowie bei Haut- und Gesichtspflege (plus 8,6 %).

www.ikw.org