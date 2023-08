Verantwortung der Unternehmen – Immer mehr Arbeitnehmer wünschen sich nachhaltig und sozial agierende Arbeitgeber

Beschäftigte wollen einen sozialen und nachhaltig handelnden Arbeitgeber. In einer Umfrage von Forsa, Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen, im Auftrag der Prüfgesellschaft Dekra gab die Mehrheit der abhängig Beschäftigten (71 Prozent) an, dass es für sie „sehr“ oder „eher“ wichtig sei, dass das Unternehmen, für das sie arbeiten, ein „nachhaltiges“ Unternehmen ist: ein Unternehmen, das Verantwortung übernimmt für die eigenen Mitarbeitenden, die Umwelt, die Produkte und die Gesellschaft.

Für den aktuellen Dekra-Arbeitssicherheitsreports 2023 fragte Forsa rund 1500 Beschäftigte verschiedener Branchen bundesweit repräsentativ nach dem Stand des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der sozialen Verantwortung der Arbeitgeber.

Bei vielen Beschäftigten sind in punkto Nachhaltigkeit die Erwartungen größer als die Realität im Betrieb: Über die Hälfte der abhängig Beschäftigten (55 Prozent) gab an, dass bei ihrem Arbeitgeber das Thema „Nachhaltigkeit“ im Sinne von Verantwortung im Hinblick auf Mitarbeiter, Umwelt, Produkte und Gesellschaft einen „sehr großen“ oder „eher großen“ Stellenwert habe. 40 Prozent meinen, diese Thematik hätte bei ihrem Arbeitgeber einen nicht so großen oder keinen Stellenwert.

Culture of Care: Arbeitgeber sind als Kümmerer gefragt. Geht es um die Bemühungen des Arbeitgebers hinsichtlich Arbeitszufriedenheit, Gesundheit und Sicherheit, zeigt sich ein geteiltes Bild. 58 Prozent der Beschäftigten haben den Eindruck, dass sich ihr Arbeitgeber „sehr“ oder „eher“ stark um die Zufriedenheit der Mitarbeitenden am Arbeitsplatz, deren Gesundheit und Sicherheit kümmert. 40 Prozent finden hingegen, dass der Arbeitgeber sich diesbezüglich „weniger stark“ oder „gar nicht“ kümmert.

Arbeitnehmer aus größeren Betrieben mit mehr als 500 Mitarbeitern finden tendenziell häufiger als Arbeitnehmer aus klein- und mittelständischen Unternehmen, dass ihr Arbeitgeber sich (sehr) stark um die Zufriedenheit, Gesundheit und Sicherheit kümmert. „Nachhaltigkeit ist heute untrennbar verbunden mit der Sicherheit und der Gesundheit der Beschäftigten“, sagt Sebastian Bartels, Leiter der Dekra Corporate Focus Area Nachhaltigkeits-Dienstleistungen.

www.dekra.de