Das 4-Sterne-Haus in Biberach feiert Geburtstag

Das Parkhotel Jordanbad in Biberach wurde 2003 von Angela und Thomas Lerch als „Erste ärztlich geleitete Kneipp‘sche Kuranstalt“ übernommen. Familie Lerch brachte frischen Wind in das Haus. Seine Wurzeln findet das Jordanbad im Jahr 1889 mit der Eröffnung der Kuranstalt, die später mehrmals von Pfarrer Kneipp besucht und gelobt wird. Heute verfügt das Parkhotel über 122 Zimmer und Suiten, neun moderne und renovierte Tagungs- und Veranstaltungsräume für bis zu 150 Personen, eine Auswahl an Restaurants, einen großen Spa-Bereich sowie einen direkten Zugang zur anliegenden Jordanbad Therme.



Die Hoteliersfamilie Lerch hat seitdem auch außerhalb von Biberach viel bewegt. Zur Lerch-Gruppe gehören heute das Panoramahotel Oberjoch mit den 2017 eröffneten Alpin Chalets und 2019 eröffneten Alpin Lodges und das im Jahr 2018 fertiggestellte Hotel Das Weitblick Allgäu in Marktoberdorf. Seit August 2021 betreiben Familie Lerch und Zwicker außerdem das Hotel Sommer in Füssen. Ein weiteres Bauprojekt wird im August 2023 mit der Eröffnung des neuen Smarthotels BergBuddies in Oberjoch fertiggestellt. Mit insgesamt acht Unternehmen, rund 600 Mitarbeitern und 439 Zimmereinheiten verbucht die Lerch-Gruppe heute einen Umsatz von mehr als 30 Millionen Euro.

www.lerch-genuss.de