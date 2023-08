HOTEL GRAND ELISABETH Der offizielle Spatenstich für den Bau des neuen Hotels Grand Elisabeth in Bad Ischl im Salzkammergut ist vollzogen. Das 37-Millionen-Euro-Hotelprojekt soll Ende Februar 2025 eröffnet werden. Ausgestattet sein wird das 4-Sterne-Hotel mit 132 Zimmern und Suiten sowie einem Wellnessbereich mit Sauna, Hallenbad und Fitnessraum. Auch Seminarräume, Restaurant, Vinothek und Tiefgarage sind geplant.

KURLAND IN HAMMERAU Am 4. August feierte Kurland zusammen mit vielen nationalen und internationalen Gästen die Eröffnung des Flagshipstores mit großem Ausstellungsraum am neuen Firmensitz. Kunden haben mit dem neuen Factory Outlet nun die Möglichkeit, Kurland-Produkte vor Ort zu testen – inklusive Beratung. Das Sortiment reicht von natürlichen Kosmetikprodukten über Pflege- und Massageöle bis hin zu Gesundheitsprodukten mit Moor, Heu oder Zirbe. Alle Spa-Anlagen und Produkte auch im Webshop unter www.kurland.de

Start-up Better by Less – Parfum-Pulverseife entwickelt

Das Hamburger Naturkosmetik-Startup Better by Less lanciert mit Pomegranate Passion die erste Parfum-Pulverseife. Sie entstand in Zusammenarbeit mit einem renommierten südfranzösischen Dufthaus und ist Auftakt einer nachhaltigen Parfumseifen-Kollektion. Seit 2019 verwandelt Better by Less natürliche Pflanzenstoffe zu innovativen Waterless-Waschprodukten. Erst nach dem Auspacken werden die Handseifen, Shampoos oder Dusch-Produkte – in Pulverform und angereichert mit erlesenen Aromen – mit Wasser verflüssigt. Der cremige Schaum entsteht in ästhetischen Pumpspendern zum Nachfüllen. Alle Kreationen sind biologisch abbaubar und mehr als doppelt so ergiebig wie herkömmliche Flüssigseifen. www.better-by-less.com

KÄRNTEN In drei Jahren wird es in Kärnten neben dem Schlosshotel Velden, Schloss Seefels, Warmbaderhof und dem Ronacher-Hotel ein fünftes 5-Sterne-Hotel geben. Das amerikanische Unternehmen Wyndham mit Sitz in New Jersey wird der Betreiber sein. Eine Projektfirma investiert 80 Millionen Euro, um auf dem Areal neben den Greens ein Hotel mit 300 Betten zu errichten. Auch Spa-Bereich, Tiefgarage und Konferenzräume entstehen.

WALDHAUS FLIMS WELLNESS RESORT 3000 Quadratmeter Spa-Fläche, sechs Bars und Restaurants und ein traumhafter Bergblick: Das Waldhaus Flims gehört zu den bekanntesten Luxushotels der Schweiz. Die Besitzerschaft hat zusammen mit dem Management beschlossen, einen Konsultationsprozess einzuleiten. Seit dem 1. August sind alle Restaurants und der Spa-Bereich geschlossen, bestehende Reservierungen wurden storniert. Grund: Die geringe momentane Auslastung und die negativen Aussichten in Bezug auf zukünftige Buchungen sowie die daraus resultierende finanzielle Lage. Die Zeit jetzt soll genutzt werden, im Austausch mit den Mitarbeitenden Strategien zu entwickeln, die eine positive wirtschaftliche Zukunft des 143-Zimmer-Hotels versprechen.

Partnerschaft – Die Global Hotel Alliance (GHA), darunter auch Gründungsmitglied Kempinski, haben eine Partnerschaft mit einer Luxuskreuzfahrtgesellschaft unterzeichnet: Die weltweit größte Allianz unabhängiger Hotelmarken bringt zusammen mit Regent Seven Seas Cruises ihr Treueprogramm auf hohe See. Mitglieder können die Vorteile in 800 Hotels von 40 Hotelmarken genießen. www.kempinski.com,

Red Sea Global – Investition ins Wellnessangebot

Das Unternehmen Red Sea Global mit seiner nachhaltigen Tourismusdestination Amaala und The Red Sea in Saudi Arabien, hat eine Partnerschaft mit Equinox, einem weltweit führenden Anbieter von Luxus-Lifestyle-Marken, bekannt gegeben. Das Equinox Resort Amaala, dessen Schwerpunkt auf Sport, Fitness und Lifestyle liegt, wird über 128 Zimmer, darunter zwei luxuriöse Penthäuser, mehrere Restaurants, einen Magnesium-Salz-Pool, ein Spa, einen Beach Club und einen Fitness Club verfügen. www.amaala.com

Hotel Deimann – Umbau ist in vollem Gange

Bereits seit 2020 finden im Romantik- und Wellnesshotel Deimann in Schmallenberg-Winkhausen aufwändige Um- und Anbauarbeiten statt. Jetzt steht das erste Projekt kurz vor der Fertigstellung: Die „Seeterrassen“ – die Erweiterung des Wellnessbereichs. Auf insgesamt vier Etagen entstehen aktuell Erholungsmöglichkeiten für Erwachsene. Darunter eine Saunalandschaft, ein Eisraum, ein Infinitypool sowie Ruhebereiche, sowohl innen wie außen. Schon jetzt sind die beiden unteren Ebenen in Betrieb.

Auf dem Dach des Fünf-Sterne-Hauses werden Photovoltaik-Module „grünen Strom“ erzeugen, was für die PKW-Ladestruktur notwendig ist und das Hotel in seinem Bestreben nach Klimaneutralität weiterbringt. www.deimann.de

NEUERÖFFNUNG IM TÖLZER LAND Seit August 2023 ist das Hotel Bergeblick mit 38 Doppelzimmer, acht Suiten und drei exklusiven Lodge am Start. Betreiber und Investoren Andrea und Johannes Tien haben damit ihren großen Traum wahr werden lassen. Oberhalb von Bad Tölz, auf der Wackersberger Höhe, verschmilzt das neue Haus durch seine besondere Architektur mit der umliegenden Natur. Mit Blick auf den Blom- und Buchberg, das Brauneck sowie in den Bad Tölzer Wald erleben Gäste NatureNess pur – Wellness im Senses Haus in naturnaher Form mit bayerischer Gumpe, Meditationsraum und vielem mehr. www.hotel-bergeblick.de

SEEHOTEL AM KAISERSTRAND Das Hotel in Lochau öffnete nach einjähriger Umbauphase seine Türen. Das am Seeufer gelegene Haus mit 102 Zimmern bietet einen der schönsten Ausblicke auf den Bodensee. Hinter dem Umbau des Hauses stehen drei Vorarlberger Investoren. Die Geschicke im Haus lenkt der erfahrene Arlberg-Hotelier Axel Pfefferkorn und das Team seiner Firma „pepper-collection“, die auch ein Konzept zur Neuausrichtung des Hotels entwickelt hat. www.kaiserstrand.at

DORNBRACHT Als führender Experte für Wasserdarreichungen bietet Dornbracht mit der Einführung von neuen FlowReduce Produkten eine weitere ressourcenschonende Lösung. Duschprodukte mit FlowReduce garantieren ein nachhaltiges Duscherlebnis mit geringerem Wasserverbrauch. Im Projektgeschäft besitzen die FlowReduce-Produkte ein großes Potenzial. Sie können anteilig einen Einfluss auf den Gesamtwasserverbrauch haben und einen Beitrag dazu leisten, die Kosten für Wasser und Energie zu reduzieren – bis zu 50 Prozent. www.dornbracht.com

HOTEL CENTRAL IN SÖLDEN Gäste des traditionsreichen Fünf-Sterne-Hotels können sich in diesem Jahr über einige neue Bereiche freuen. Als erstes entstand anstelle der alten Hotellobby die lichtdurchflutete „Living Lounge“, die pünktlich zur Sommereröffnung des Hotels fertiggestellt werden konnte. Dank des Eichenholz-bodens, Stoffen in Naturtönen und den großen Fensterfronten bietet sie eine warme Atmosphäre und offeriert einladende Bereiche. Im Rahmen der sukzessiven Weiterentwicklung werden derzeit 31 Zimmer und Suiten neu gebaut oder umfassend neu gestaltet. Betroffen sind acht Kategorien, vom Doppelzimmer Brunnenkogl über die Wellnesssuite mit privater Sauna bis hin zur 100 Quadratmeter großen Luxus-Penthousesuite mit zwei Schlafzimmern, offenem Wohnbereich und Sichtdachstuhl. Buchbar sind die neuen Zimmerformate ab sofort für Übernachtungen ab Oktober. Ebenfalls neu geplant ist der Spa-Bereich des Hotels. www.central-soelden.com

IF DESIGN AWARD Der Hygieneartikelhersteller Kimberly-Clark Professional gewinnt mit seiner individualisierbaren Icon-Spenderkollektion den IF Design Award 2023 in der Kategorie „Bad“. Das Icon-System besteht aus Spendern für Rollenhandtücher, Seife sowie gefaltetem und gerolltem Toilettenpapier. Austauschbare Zierblenden ermöglichen unterschiedliche Design-optionen. Sensoren im Spendersystem sorgen für den berührungslosen Betrieb des Geräts, wodurch Kontaktpunkte minimiert und das Keimübertragungsrisiko reduziert werden.