Frau Breidel, welche Ausbildung muss bei Ihnen ein Spa Manager grundsätzlich vorweisen?

Grundsätzlich ist eine Ausbildung als Kosmetikerin, Masseur oder Sport-und Fitnesskaufmann von Vorteil, da wir uns auf diese Angebote in unseren Spa-Bereichen fokussieren. Das ist aber natürlich kein Muss. Schön wäre es, wenn jemand bereits aus der Beauty- oder Wellness/Spa-Branche kommt und Branchen-Fachkenntnisse mitbringt. Eine Spa-Affinität sollte auf jeden Fall vorhanden sein.

Wenn jemand bereits Erfahrung in einer Führungsposition sammeln konnte, umso besser. Denn: Es geht darum, unsere Teams vor Ort verantwortungsvoll zu koordinieren, so dass sie täglich für den Wohlfühlfaktor in unseren Häusern sorgen können.

Motivation und Liebe zum Job mitbringen, um unseren Gästen immer ein unvergessliches Wellness-Erlebnis zu ermöglichen – das ist für uns das Wichtigste. Was kann es Schöneres geben, als Menschen eine wohlverdiente Auszeit zu ermöglichen?

Bilden Sie intern aus und gibt es spezielle Weiterbildungsangebote?

Ja! Wir bieten ein internes Trainee-Programm zum Spa-Manager an. Das DSR-Trainee-Programm geht über zwölf Monate und enthält eine Vielzahl an Workshops zu unterschiedlichen Themen, sodass unsere Teammitglieder Know-how aus einer Hand bekommen, um eine gute Führungskraft zu werden, bzw. auch, um Wissen aufzufrischen und Neues zu erlernen.

Welche speziellen Anforderungen haben Sie an einen Spa Manager?

Kommunikations- und Teamfähigkeit, Umsetzung und Einhaltung unserer Standards, Kreativität, Begeisterungsfähigkeit, hohes Verantwortungsbewusstsein … Man sollte administrative Aufgaben gewissenhaft erledigen können. Und ein gutes Zahlenverständnis ist auch nicht von Nachteil. Die Aufgaben sind so vielfältig wie spannend: Dienstplangestaltung, Systempflege, Umsatz- und Vertriebsoptimierung, Beschwerdemanagement, Qualitätsmanagement- und Sicherung. Doch es gibt nichts, was man bei uns nicht erlernen könnte. Das Wichtigste: Unterstützung innerhalb des Teams. Nur gemeinsam erreichen wir unsere Ziele und jeder hat seine ganz persönlichen Stärken, die gebraucht werden.

Welche Aufgaben sind täglich zu bewältigen?

Neben der internen Mitarbeiterführung und Motivation natürlich: Jeden Tag von Herzen Gastgeber sein und für die Marke und den Job zu brennen.

LAURA BREIDEL ist Corporate Spa Trainer bei der DSR Hotel Holding GmbH. Die DSR Hotel Holding ist Betreiber von derzeit 17 Hotels und Resorts innerhalb drei Hotel- und Resortmarken sowie zwei Einzelhotels, wie die A-Rosa- und die aja-Resorts, die Henri Hotels und das Louis C. Jacob in Hamburg.

www.dsr-hotelholding.de