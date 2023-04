Der Einstieg in die Beauty-Branche auf hoher See

Ob mit ersten fundierten Kenntnissen oder einer abgeschlossenen Fachausbildung mit Berufserfahrung – für die Mein Schiff Flotte von TUI Cruises sucht sea chefs regelmäßig Junioren, Professionals oder Quereinsteigende für das mehrfach preisgekrönte SPA & MEER an Bord.

Für Interessierte, die sich nicht sicher sind, ob ein Job an Bord etwas für sie ist, bieten die sea chefs in den Sommermonaten verkürzte Verträge von bis zu drei Monaten an. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, längere Verträge zu fahren.

Weitere Informationen zum Thema Arbeit und Leben an Bord sowie den Fachbereich Spa & Sport unter www.seachefs.com