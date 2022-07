Nach zwei Jahren Pandemie lässt es sich endlich wieder ohne große Einschränkungen verreisen. Ob das Thema „Selfcare“ bei der Wahl des passenden Urlaubsdomizils eine große Rolle spielt, wie groß das Bedürfnis nach Wellness und intensiver Erholung ist und welche Entspannungsangebote aktuell am stärksten nachgefragt sind, wollte der führende Wellness- und Gesundheitsreisespezialist Fit Reisen (www.fitreisen.de) im Rahmen seiner Wellness- und Health-Reisetrends-Onlinebefragung* für den Sommer 2022 wissen.

Wellness und Healthness im Sommerurlaub: Mehr als die Hälfte wünscht sich Erholungsprogramm

Mit der Pandemie hat sich das Bewusstsein für die eigene Gesundheit verändert. So sind Achtsamkeit und Selfcare auch im Sommerurlaub gefragt. Laut den Umfrageergebnissen von Fit Reisen planen 48 Prozent der Befragten eine Auszeit mit Wellness- und Entspannungspackages. 29 Prozent sind sich noch unschlüssig, ob sie ein intensives Relaxprogramm ins Zentrum ihrer Auszeit setzen möchten. Nur 23 Prozent haben wenig Interesse an Massagen, Treatments und Co.

Generell ist der Wunsch nach Entspannung im Sommerurlaub 2022 aber hoch: Ganze 56 Prozent möchten während ihrer Auszeit zur Ruhe kommen und etwas für ihre Gesundheit tun. Immerhin scheint für 31 Prozent die Regeneration vom Alltag nicht oberste Priorität zu sein und 13 Prozent suchen im Sommerurlaub eher nach Action und Abenteuer.

Übrigens ist für 18 Prozent der Befragten der Sommer die ideale Reisezeit für einen Wellnesstrip. Während der Herbst mit 32 Prozent erwartungsgemäß die beliebteste Saison für kuschelige Spaness ist, können der Winter (18 Prozent) und der Frühling (13 Prozent) nicht so viele Entspannungsurlauber locken, wie vielleicht angenommen. Immerhin spielen bei 18 Prozent der Befragten die Jahreszeiten für ihre Relaxauszeit keine große Rolle.

Sommerlicher Wellnessurlaub: Klassisch und heimatnah

Das Bedürfnis nach Tiefenentspannung ist in aktuellen Zeiten größer denn je. So wächst auch das (Urlaubs-)Angebot an immer individuelleren Programmen für körperliche und geistige Mindfulness – Yoga mit Waldbaden gehört längst ins Sortiment eines guten Wellnesshotels, Mental Coaching oder personalisierte Detoxkonzepte sind im Kommen. Dass es diesen Sommer aber gar nicht so individuell sein muss, meinen 23 Prozent der Fit Reisen-Umfrageteilnehmer. Sie stellen die größte Prozentzahl bei der Frage nach den interessantesten Wellness- und Gesundheitsreisetrends dar und finden: Klassische Wellnessanwendungen mit Massagen, Sauna und Pool sind immer noch en vogue. Ebenfalls gefragt sind Natur-Wellness mit ökologischen Anwendungen und Outdoor-Aktivitäten (15 Prozent) sowie die indische Heillehre Ayurveda (elf Prozent) und Yoga (neun Prozent). Noch nicht sehr verbreitet und daher vielleicht noch nicht so im Fokus ist aktuell Gender-Wellness (ein Prozent), dass sich auf geschlechterspezifische Treatments spezialisiert.

Basic bleibt es auch beim Wellnessurlaubsziel: Obwohl das internationale Reisen aktuell wieder möglich ist, möchten 36 Prozent am liebsten in Deutschland entspannen, gefolgt von deutschsprachigen Nachbarländern (22 Prozent) und Südeuropa (16 Prozent). Fernreisen nach Asien (vier Prozent), Afrika (zwei Prozent) oder in Destinationen im Indischen Ozean (zwei Prozent) sind im Sommer typischerweise nicht so gefragt. Interessant: Das Wellnessurlaubsinteresse an westeuropäischen Ländern wie Großbritannien oder die Niederlande hält sich mit zwei Prozent ebenfalls in Grenzen.

Den gesamten Blogartikel zur Wellness- und Gesundheitsreiseumfrage für den Sommer 2022 gibt es unter www.fitreisen.de

*Methode: Die Online-Umfrage auf www.fitreisen.de/blog wurde unter 538 Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmern im Zeitraum von

01. Mai bis 03. Juli durchgeführt.