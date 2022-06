Seit 2020 bietet die BABOR BEAUTY GROUP acht Bienenvölkern ein neues Zuhause in einem Bioreservat in der Eifel. Doch das liegt genau in den Gebieten, die von der Flutkatastrophe des vergangenen Jahres besonders schwer betroffen waren. Die Bienen hatten Glück und erholten sich gut. Nun können die 400.000 Bienen wieder fleißig bestäuben und Honig produzieren. Honig, der auch in diesem Jahr dem Team der BABOR BEAUTY GROUP wieder richtig gut schmeckt.

Die Bienenvölker sind ein kleiner Baustein im Nachhaltigkeits-Konzept der BABOR BEAUTY GROUP, der Green Agenda 2025. Sie hat die Fokus-Punkte CO 2 Reduktion, Green Packaging und Clean Ingredients, die allesamt mit unabhängigen, messbaren Kennzahlen hinterlegt sind, um den Fortschritt zu monitoren. Ein CO 2 Dashboard bietet tagesaktuelle Informationen zum CO 2 Ausstoß des Unternehmens. Weitere Informationen zu Green Agenda 2025 sowie dazu, wie die BABOR BEAUTY GROUP gesellschaftlich und sozial Verantwortung übernimmt, sind im Sustainability Report zu finden: https://de.babor.com/content/application/database/files/6/22902//bab-sustainability-broschuere-2022-neu.pdf