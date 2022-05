Atelier OBLIQUE – Mut zur Haltung

In einer Welt, in der vieles im Umbruch scheint und Unstetigkeit das neue Normal ist, geben uns Erinnerungen und persönliche Leuchtpunkte Halt und innere Stärke. Das Berliner Nischendufthaus Atl. OBLIQUE komponiert unter der Federführung des renommierten Designers Mario Lombardo Duftkreationen, die eben dies vermitteln. Modern, zeitlos, poetisch und gleichzeitig markant! Mit der Marke kreiert er luxuriöse Unisex Eaux de Parfums und handgefertigte Duftkerzen, die mutige Gefühle und eine starke Haltung transportieren. Kompromisslos stilvoll und mit Produkten von höchster Qualität bringt Atl. OBLIQUE modernes deutsches Design und die Poesie französischer Parfümeurskunst in Einklang. Clean, vegan und tierversuchsfrei werden zeitgemäße Produkte mit höchsten Ansprüchen und feinsten Inhaltsstoffen erschaffen. Zusätzlich wird mit jedem verkauften Produkt ein Baum gepflanzt.

On.BRAND Distribution · Hamburg · flauss@onbrand-distribution.com