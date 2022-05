Anti-Aging-Power aus Dänemark

Ein kleines Örtchen im Norden Dänemarks ist in Sachen Beauty-Power ganz groß: In Hadsund sitzt Beauté Pacifique – ein Kosmetik­unternehmen, das sich auf Hautgesundheit sowie glatte, faltenfreie Haut spezialisiert hat – seit 25 Jahren!

Die Entwicklung medizinischer Geräte stand zunächst im Fokus der beiden Gründer. Ein Ultraschall-Hautscanner führte – zusammen mit ihrem Know-how und der Expertise international führender Dermatologen – zu den zwei effektivsten Anti-Fal­ten-Cremes der Marke: die Vitamin A basierende Crème Métamorphique sowie der Super3 Booster. Die Ultraschall-Scanner werden auch in Parfü­merien eingesetzt. Durch die genaue Analyse der Haut erhalten Endver­braucher das passgenaue Produkt.

Vitamin A mit Squalan-Öl ummantelt

Vitamin A ist seit Jahren ein populärer Wirkstoff in Anti-Falten-Cremes. Das in Beauté Pacifique eingesetzte Vitamin A Ester, eine Vorstufe des aktiven Vitamin A, ist besonders schonend und reizarm für die Haut. Das Vitamin A kommt nicht in direkten Kontakt mit der Hautoberfläche, denn es ist mit Squalan-Öl ummantelt. Winzig kleine Moleküle transportieren so das Vitamin A zu den Zellen bis in die tieferen Hautschichten, wo es seine Anti-Aging-Wirkung perfekt entfalten kann.

Falten adé Crème Métamorphique bekämpft effektiv Sonnenschäden sowie altersbedingte Hautveränderungen. Super3 Booster baut auf den positiven Effek­ten von Crème Métamorphique auf, enthält neben Vitamin A zusätzlich Propolis, das eine entzündungshemmende Wirkung hat. Ideal für eine besonders pflege-bedürftige Haut oder Problemhaut – beispielsweise bei Akne.

