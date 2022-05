Die SPA Stars 2022 wurden gekürt.

21 Wellnesshotels erhielten in sieben verschiedenen Kategorien während einer Galaveranstaltung einen Award für herausragende Leistungen und Konzepte. Gefeiert wurde am 17. Mai im Hotel Eder in Maria Alm vor der atemberaubenden Naturkulisse des Hochkönigs in Österreich.

Die SPA Star Awards werden seit mittlerweile 7 Jahren vom Verlag redspa media währendeines Gala-Abends zum Abschluss des Branchenkongresses Spa Life Germany verliehen.

Unter den nominierten Hotels fanden sich so herausragende wie das Interalpen-Hotel Tyrol in Telfs, das A-Rosa in Kitzbühel und das Hubertus Mountain Refugio in Balderschwang.

Die sechsköpfige Jury musste in folgenden sieben Kategorien die Qual der Wahl treffen: Newcomer, City Spa, Green Konzept, Spa Konzept, Gesundheits-Konzept, Spa Team und SPA Star plus.

Und das sind die Gewinner und Nominierten:

Newcomer (Spas und Wellnesshotels, die vor nicht mehr als zwei Jahren eröffnet haben)

Relais & Châteaux Gut Steinbach in Reit im Winkel, Deutschland

Außerdem nominiert waren:

Ortner’s Resort in Bad Füssing, Deutschland

Hubertus Mountain Refugio Allgäu, Balderschwang, Deutschland

City Spa (Außergewöhnliche Day Spas oder Spas in einem Stadthotel)

The Fontenay Spa im The Fontenay, Hamburg, Deutschland

Außerdem nominiert waren:

Best Western Victor’s Residenz-Hotel

Rodenhof, Saarbrücken, Deutschland

Green Konzept (Spas und Wellnesshotels, die auf grüne Standards in allen Bereichen ihres Hauses setzen)

Fontis Eco Farm &Suites, Südtirol, Italien

Außerdem nominiert waren:

Relais &Châteaux Gut Steinbach in Reit im Winkel, Deutschland

Parkhotel Egerner Höfe in Rottach-Egern, Deutschland

Spa Konzept (Spas und Wellnesshotels, deren Konzept in sich schlüssig und einzigartig ist)

Anazoe Spa at Costa Navarino, Griechenland

Außerdem nominiert waren:

Falkensteiner Hotel Kronplatz, Südtirol, Italien

Avita Resort in Bad Tatzmannsdorf, Österreich

Spa Team (Das komplette Team eines Spas)

A-Rosa Kitzbühel, Österreich

Außerdem nominiert waren:

Interalpen-Hotel Tyrol in Telfs, Österreich

Wellnesshotel …liebes Rot-Flüh, Tannheimer Tal, Österreich

Gesundheits-Konzept (umfassendes Gesundheitskonzept mit speziellen Angeboten zu Prävention, Gesundheitserhaltung und -förderung, Regeneration, BetterAging …)

Longevity&Vitality Center im Öschberghof, Donaueschingen, Deutschland

Außerdem nominiert waren:

European Ayurveda Resort Sonnhof, Hinterthiersee, Österreich

Falkensteiner Spa Resort Marienbad, Tschechien

SPA Star plus (Spas und Wellnesshotels, die für ein herausragendes Konzept in Design, Spa-Treatments und für einen ganzheitlichen Ansatz stehen)

Adler Spa Resort Dolomiti/Südtirol, Italien

Außerdem nominiert waren:

Bollants Spa im Park, Bad Sobernheim, Deutschland

Océano Hotel Health Spa, Teneriffa

Den Special Award der Jury erhielt in diesem Jahr die Tamina Therme Bad Ragaz in der Schweiz.

Die Tamina Therme – eingebettet in das Grand Resort Bad Ragaz – ist ein unvergleichbarer Ort zur Entspannung und Regeneration für Körper, Geist und Seele. Das Thermalwasser in seiner reinsten Form, zelebrierte Saunakultur und das Tamina Wellness-Angebot in dem stimmungsvollen und lichtdurchfluteten Ambiente schaffen ein intensives Wohlfühlerlebnis.

Der Veranstalter:

Die redspa media GmbH aus Baden-Baden feiert in diesem Jahr ihren 15. Geburtstag. Das Medienunternehmen bietet für die Spa-, Wellness- und Beauty-Branche ein Portfolio an Fach- und Special-Interest-Zeitschriften und veranstaltet Events für die Wellnesshotellerie.

www.redspa.de