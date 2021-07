Der Sommer kann kommen – auf in den Süden! Oder vielleicht doch lieber in den Norden? Egal. Hauptsache: Urlaub. SPA inside, das Wellness-Reise-Magazin, macht Lust auf die Ferne. Und zwar mit dem passenden Lesestoff. Schöne Bücher für zuhause, die Appetit machen, endlich mal wieder in die Ferne zu ziehen. Lesen Sie gleich mal rein!

1 Italiens geheime Städte Rom, Mailand oder Florenz? Sind beliebte Ziele für Italien-Reisende – und mittlerweile vielen Urlaubern gut bekannt. Doch es gibt viel mehr zu entdecken. Neue Inspirationen liefert der Bildband „Secret Citys Italien" von Thomas Migge: 60 charmante Städte abseits des Trubels. Etwa La Verna mit ihrer romantisch in den Bergen gelegenen Abtei, die wunderschöne Altstadt von Cefalu auf Sizilien, das zauberhaft in einer Lagune gelegene Eiland Torcello oder das malerische Örtchen Gressan im Aostetal (großes Foto oben). Thomas Migge stellt unbekannte Stadtschönheiten Italiens vor, in denen Gäste noch ungestört flanieren und die reiche Geschichte des Landes bestaunen können. 29,99 Euro, 192 Seiten, Bruckmann Verlag 2 Der „perfekte Schuss" Wie entsteht das perfekte Foto? Mit viel Geduld, Ausdauer – und dem richtigen Motiv. Das gilt auch für Reisefotografien. Der neue Bildband „Best Shots – Die spektakulärsten Fotos aus aller Welt" versammelt das Beste der Lonely-Planet-Fotografen, angereichert mit der faszinierenden Geschichte hinter dem „Perfect Shot". Von den Polarbären Kanadas bis zu den Pinguinen der Antarktis, von der Golden Gate Bridge bis zum Great Barrier Reef. Erst blättern und staunen – und sich anschließend selbst auf die Reise machen. Mit vielen Tipps zum Nachmachen, Anreiseempfehlungen inklusive. 34,99 Euro, 304 Seiten, Frederking & Thaler Verlag 3 Der Geschmack von New York Wo ist das Paradies auf Erden für Streetfood-Fans? Vielleicht ja in der Foodie-Metropole New York, im Queens Night Market. Dort bieten Foodtrucks kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt an: Tamales aus El Salvador, Fiskegrot aus Norwegen, Akara aus Nigeria, Laksa-Nudeln aus Singapur … Das Buch „New York. 88 neue Kultrezepte aus über 40 Ländern" von John Wang liefert die besten Rezepte vom Queens Night Market und die Storys der Menschen, die dahinter stehen. 26,99 Euro, 272 Seiten, Christian Verlag 4 Tel Aviv entdecken Als die Illustratorin und Autorin Ira Ginzburg von Moskau nach Tel Aviv emigriert, ist sie sofort hingerissen von der aufregenden Architektur, den belebten Gassen, den inspirierenden Bewohnern und der reichen Geschichte der Stadt an der Mittelmeerküste. Tel Aviv ist dynamisch, mit einem eigenen Pulsschlag. Ira Ginzburg zeigt ihren Leserinnen und Lesern die spannendsten Plätze, Eigenheiten und Geheimnisse der „Stadt, die niemals schläft" … „Tel Aviv Stadtgeschichten" ist ein illustrierter City-Guide für Erwachsene. Das Mal-, Kreativ- und Reisetagebuch wird nach dem Urlaub zur Erinnerung an all die persönlichen Erlebnisse, die inspirierend waren und fürs Leben bleiben. 18 Euro, 132 Seiten, Ariella Verlag 5 Einmal quer durch Europa Europa ist vielfältig: Mehr als 10 Millionen Quadratkilometer groß, mit knapp 750 Millionen Einwohnern. Doch wo liegen die Reiseziele, die Urlauber unbedingt gesehen haben sollten? Wer die perfekte Mischung aus Städtereisen, Weltkulturerbe und Natur sucht, liegt mit den hundert Empfehlungen des Bildbandes „Das Reisebuch Europa – Die schönsten Ziele entdecken" goldrichtig: ein Europa-Best-of von London bis Lissabon, von der Alhambra bis zur Eremitage, von den Cinque Terre bis zur Sächsischen Schweiz. 29,99 Euro, 384 Seiten, Bruckmann Verlag 6 Der Krimi für die Wanne – und den Strand Bücher und Wasser? Passen bestens zusammen. Die Edition Wannenbuch liefert wasserfesten Lesestoff für Erwachsene. Die kleinen Büchlein sind für die Badewanne daheim ebenso geeignet wie für die Reise – von Strand bis Pool. So wie der Krimi „Schachmatt für den Entenkönig": Die Nerven liegen blank beim Badeenten-Rennen. Wer gewinnen will, muss kämpfen. Und da ist jedes Mittel recht … Vor der Kulisse Heidelbergs liefern sich im Krimi von Claudia Schmid zwei Kontrahenten ein skrupelloses Duell – mit mörderischem Ausgang. 5,95 Euro, 8 Seiten, Edition Wannenbuch