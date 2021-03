Das Natur-Designhotel Silena – The soulful Hotel in Vals in Südtirol ist vom Konzept des Feng Shui inspiriert. Erbaut aus natürlichen Materialien, holt es die regionale Hochmoor-Landschaft ins Haus. Direkt an der Jochtal-Bahn mit dem Ski- und Wandergebiet Gitschberg-Jochtal gelegen. Yoga wird täglich, oft auch draußen, praktiziert, begehrt sind Yoga-Retreats.

www.silena.com; www.fitreisen.de