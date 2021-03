Von Bodensdorf am Ossiacher See geht es hinauf auf die Gerlitzen Alpe – mitten im Herzen Kärntens. Ziel: das Mountain Resort Feuerberg auf 1769 Metern Seehöhe. 12,5 Kilometer sind es, 14 Kehren und 1000 Meter Höhenunterschied. Leicht schwindelig oben angekommen, kann ich nur noch „Wow“ flüstern. Diese Lage, diese Aussicht: Landschaftskino im Panorama-Format – bis hin zum Wörthersee.

Wie gut, dass ich ein Begrüßungsgetränk auf der Hotelterrasse serviert bekomme und weiter „fernsehen“ kann. Die meisten Gäste kommen hier hoch, weil das Resort einen unschlagbaren Mix aus aktivem Naturerlebnis, Wellness- und Badespaß sowie Entspannungsmöglichkeiten für Geist und Seele bietet. Familie und Paare schätzen das romantische Flair der 14 urig-komfortablen Chalets, genießen aber – wie die Gäste in den modernen Zimmern und Suiten – 4-SterneHotel-Service. Die größte Attraktion ist die 4500 Quadratmeter große Bade- und Wohlfühlwelt. Ich war angenehm überrascht, wie gut der Spagat gelungen ist: zwischen Familienangeboten und solchen für ruhesuchende Gäste. Im Family Spa toben die Kleinen, im Wellness-Zentrum namens „Mein Sein“ und in den Ruhearealen schwimmen, saunieren, relaxen und lassen sich Erwachsene verwöhnen. Beliebt: der 25 Meter lange Infinity-Pool. Doch der Clou ist die neue Konzertsauna – eine von insgesamt elf Saunen. Mindestens 14 Jahre alt muss sein, wer dort hinein will. Und ja, tatsächlich gibt es etwas auf die Ohren: Es wird klassisch! Über den Lautsprecher kann beim Schwitzen harmonischen Orchesterklängen gelauscht werden. Oder es gibt eine Live-Performance mit Klangschalen – dank der langen ensterfront mit schönster Aussicht. Was für ein Erlebnis! Wenn überm Tal ein Nebel- und Wolkenmeer liegt, schweben Gäste hier oben darüber. Das hat einen ganz besonderen Zauber.

Ruhe auf dem Berg

Ist das Feuerberg während der Ferienzeiten ein fröhlich trubeliger Ort für Familien, zieht mit dem Herbst Entschleunigung und ein anderes Gästeklientel ein. Wanderungen zu stillen Kraftplätzen auf der Gerlitzen Alpe stehen dann auf dem Tagesprogramm, dazu Yoga, Meditation oder japanische Tee-Zeremonien. Neue Impulse geben Übungen mit Zen- und Yoga-Meistern, Künstlern und Philosophen, die regelmäßig zu Gast sind. Tief entspannen lässt es sich bei ganzheitlichen Treatments im Spa, etwa bei Klangschalen-Wellness oder einer regenerierenden Beauty-Behandlung. Völlig losgelöst war ich nach einer Massage auf der WaveBalance-Liege, einer Art Wasserbett. Nicht nur, dass die Muskeln schön gelockert sind. Der Gast schwebt danach auf Wolken – nachhaltig in einem der Ruheräume mit so schönen Namen wie Himmelswiege, Traumfänger oder gar „Wolke 7“. Herrlich.

MOUNTAIN RESORT FEUERBERG

Das Resort ist von Frankfurt aus in 7, von München aus über Salzburg in ca. 3,5 Stunden zu erreichen.

www.feuerberg.at

