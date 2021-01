Sri Lanka hat seine Grenzen für Urlauber aus aller Welt wieder geöffnet. Die Inselnation im indischen Ozean hatte sich bereits früh von der Außenwelt abgeschottet, um Einheimische vor einer drohenden Pandemie zu schützen. So zählte Sri Lanka nie zum Covid-Risikogebiet und möchte nun mit allerhand Sicherheitsvorkehrungen den wichtigen Wirtschaftszweig Tourismus vorsichtig neustarten.

Eine Quarantänepflicht sieht die sri-lankische Tourismusbehörde nicht vor, jedoch sind im Rahmen eines umfangreichen „Safe Travel“-Konzepts insgesamt drei (Aufenthalt bis sieben Tage) beziehungsweise vier (Aufenthalt ab sieben Tage) Corona-Tests sowie ein 14-tägiger Aufenthalt in einem „Safe and Secure Level eins“-zertifizierten Hotel mit geprüften Hygienestandards vorgesehen

Die geprüften Hotels bilden sogenannte „Bio Bubbles“, in denen sich die Gäste frei bewegen und sämtliche (Spa-) Einrichtungen nutzen können. Außerdem sind bis zu drei Ausflüge zu bekannten Attraktionen buchbar. Für all jene, die schon immer einmal eine Ayurvedakur in der dafür bekannten Destination machen wollten, lohnt jetzt ein Blick auf die Angebote erfahrener Reiseveranstalter. Die auf Ayurveda spezialisierten Marken der Fit Reisen Group Fit Reisen, aytour und Lotus Travel bieten zur winterlichen Hauptsaison kurzfristig Aufenthalte in zertifizierten Hotels, die die Gesundheit unter der sri-lankischen Sonne stärken und das Fernweh stillen.

Außerdem finden Interessierte auf einer stets aktualisierten „Sri Lanka Hello Again“-Infosite von Fit Reisen alle Hinweise zur sicheren Einreise.

Titelbild: The Fortress Resort and Spa, ©fitreisen.de