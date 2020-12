Von Anfang an war das Diedrich eine Ladestation – zum Auftanken neuer Energie, zum Rasten und Ruhen. Aber auch zum Austauschen von Nachrichten und zum geselligen Beisammensein. So ist das heute noch. Vor 120 Jahren war hier eine Poststation. Im Laufe der Zeit allerdings mauserte sich das Haus zu einem 4-Sterne-Romantik- und Wellnesshotel.

An den Gründer des Hotels, Anton hieß er, erinnern alte Schwarzweiß-Aufnahmen. Sie hängen Restaurant, das seinen Namen trägt. Die beiden anderen Lokale heißen Alte Post und Poststube. Sie waren bis in die 1980er Jahre das Postamt des Städtchens Hallenberg. „Ich weiß noch gut, wie hier die Briefe abgestempelt wurden“, erinnert sich Juniorchef Benjamin Diedrich. Auch die urgemütliche Kaminstube mit echtem Altholz einer Tiroler Hütte und die Hotelbar Gute Stube sind dafür gemacht, gemeinsam Zeit zu verbringen, zu feiern (wenn auch wohl erst nach Corona wieder), zu lachen …

Bei Diedrichs geht es unkompliziert zu, selbst in die Küche darf der Gast sich verirren – oder ganz bewusst einen neugierigen Blick hineinwerfen „Unsere Gäste dürfen sehen, was hinter den Kulissen passiert“, erklärt mir Benjamin Diedrich und schmunzelt. Die Köche kreieren aus überwiegend regionalen und saisonalen Produkten moderne wie traditionelle Sauerländer Gerichte. „Unseren Kaffee beziehen wir aus der Rösterei Langen im benachbarten Medebach, unser Bier wird im Ort gebraut“, sagt der junge Hotelier.

Zeitlos zur Ruhe kommen

Zum Entschleunigen ist das Sauerland mit seiner herrlichen Natur, den weiten Wiesen und Wälder perfekt. Diese Tatsache und das entsprechende Angebot in Hallenberg bringt viel Gäste hierher. Erst recht, seitdem Benjamin und Leander Diedrich mit dem Segen ihrer Eltern entschieden haben, das Hotel nur für Erwachsene ab 16 Jahren zu positionieren – und auch Yoga-Retreats anzubieten. Gäste wohnen gemütlich modern in 59 hübsch eingerichteten Zimmern, die neu renovierten sind helle, farbenfrohe Räume mit warmem Holz.

Highlight ist das Spa mit der hohen lichtdurchfluteten Schwimmhalle mit Blick in die Bäume. Wer sich beim Schwimmen Hunger geholt hat, geht ins Bademantel-Bistro auf einen Snack. Wohlig Relaxen lässt es sich auf den Wasserbetten im Ruheraum „Zeitlos“. Da fühlt sich Gäste, als würden sie im Hallenberger Wald liegen, so schön zwitschern die Vögel. Die Auswahl an Treatments reicht von Gesichtspflege über Massagen, Ganzkörperrituale bis hin zur ayurvedischen Ölmassage. Regelmäßig finden Yoga- und Meditationskurse sowie Retreats statt, die stet schnell ausgebucht sind. „Das soll sich 2021 ändern,“ macht Benjamin neugierig. Ein guter Grund also wiederzukommen, Rast zu machen. Und wie schon früher in einer Poststation das Neueste auszutauschen.

HOTEL DIEDRICH – ADULTS ONLY

Von Hamburg nach Hallenberg sind es gut 4,5 Stunden, von Dresden kommend auch. Vom Hotel aus sind es rund 40 Minuten bis zu jeder Autobahn durch das Hochsauerland.

www.hotel-diedrich.de

Das komplette Special über das Sauerland inklusive Hotel- und Reisetipps wurde in SPA inside 6/2020 veröffentlicht – die auch als E-Paper erhältlich ist!