Die Kanarischen Inseln sind momentan eines der letzten bereisbaren Urlaubsziele in Europa – und sonniger Sehnsuchtsort im Corona-Winter. Ende Oktober nahm Deutschland die beliebten spanischen Urlaubsinseln im Atlantik wegen geringer Corona-Infektionszahlen als eine der wenigen europäischen Reisedestinationen wieder von der Liste der Risikogebiete. Deutsche Reiseveranstalter bieten die Kanaren weiterhin an. Die Kanarischen Inseln sind derzeit die einzige spanische Region ohne Reisewarnung. Allerdings brauchen Urlauber einen negativen Corona-Test für die Einreise.

Ungewohnt einsam

Die meisten Hotels haben derart hohe Hygienemaßnahmen. In Restaurants, Geschäften und im öffentlichen Leben sieht es ähnlich aus. Urlaubermassen wird es in diesem Winter wohl nicht geben. Tatsächlich ist es beeindruckend, in welcher Ruhe und Einsamkeit man derzeit die Kanaren erleben kann. Selbst auf Gran Canarias schönstem Panorama-Höhenweg bei Cruz de la Tejeda sind kaum Wanderer unterwegs. Und auch den Sonnenuntergang am Roque Nublo, dem berühmten Felsmonolithen, können Urlauber ungewohnt einsam erleben.

Unsere Hoteltipps auf Gran Canaria:

Seaside Palmbeach: Das Mitglied der Design Hotels liegt südlich von Maspalomas. Der Flughafen ist mit dem Auto in 30 Min, die Hauptstadt Las Palmas in 45 Min erreichbar. www.hotel-palm-beach.de

Knapp 40 Kilometer vom Flughafen Gran Canaria entfernt. Zu den Stränden in Maspalomas sind es gut 11 Kilometer und in die Hauptstadt Las Palmas im Norden der Insel fährt man 65 Kilometer. www.sheratongrancanaria.com/de Bohemia Suites & Spa: Zum Flughafen Gran Canaria 25 Min, nach Vegueta, der Altstadt von Las Palmas, ca. 40 Min. www.bohemia-grancanaria.com

Unsere Hotel-Tipps für Teneriffa:

Iberostar Selection Anthelia : www.iberostar.com

: www.iberostar.com The Ritz-Carlton, Abama : www.ritzcarlton.com

: www.ritzcarlton.com Hotel Botánico : www.hotelbotanico.com

: www.hotelbotanico.com Gran Hotel Bahía del Duque Resort: www.thetaishotels.com

Kanarische Inseln

Anreise: Verschiedene Fluggesellschaft fliegen von Deutschland aus weiterhin nonstop die großen Kanareninseln Gran Canaria, Teneriffa, Lanzarote und Fuerteventura an.

Einreise und Corona-Lage (17.11.): Die Kanaren sind derzeit kein Corona-Risikogebiet. Dennoch wird für die Einreise aus Deutschland ein PCR-Test benötigt, der nicht älter als 72 Stunden sein darf.