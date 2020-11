Tallink Grupp eröffnet den Ticketverkauf für Sonderkreuzfahrten im Sommer 2021 auf den Schiffen Victoria I und Silja Europa mit Abfahrten von Helsinki und Tallinn. Weitere Spezialkreuzfahrten für den Sommer nächsten Jahres werden in den kommenden Wochen und Monaten schrittweise hinzugefügt und der Ticketverkauf wird entsprechend auf der Unternehmenswebseite eröffnet.

Neben den üblichen Lieblingssommerzielen wie Mariehamn und Visby werden im Juli 2021 zwei spezielle Kreuzfahrten von Helsinki direkt zur estnischen Insel Saaremaa angeboten, die sich in diesem Sommer in einem Pilotprojekt als sehr beliebtes neues Reiseziel erwies.

Die wichtigste Neuheit bei der Buchung von Sonderkreuzfahrten für 2021 ist die Option, teilweise gesammelte Punkte aus Tallink‘s Kundenbindungsprogramm Club One zu verwenden.

„Zum Ende dieses herausfordernden Jahres 2020 bieten wir unseren Kunden in der Ostseeregion gerne die Möglichkeit, ihre nächsten Sommerferien auf See sicher und näher zu Hause zu verbringen, um frische Seeluft zu genießen und den lang ersehnten Tapetenwechsel zu planen. Und das ist noch nicht alles – eine weitere gute Nachricht ist, dass dieses Jahr zum ersten Mal Mitglieder unseres Kundenbindungsprogramms Club One, die eine gute Anzahl von Clubpunkten gesammelt haben und nun nach Möglichkeiten suchen, diese vor Ende des Jahres einzulösen, sich freuen werden, ihre Club One-Punkte für die Bezahlung ihrer Buchungen für das nächste Jahr verwenden zu können, einschließlich der Sommer-Sonderkreuzfahrten. Dies macht das Schenken in der kommenden Weihnachtszeit für Club One-Mitglieder umso aufregender und lohnender. Wir möchten uns bei unseren treuen Kunden bedanken, die an uns geglaubt haben und mit denen wir sehr bald wieder fahren können“, sagte Piret Mürk-Dubout, Vorstandsmitglied der Tallink Grupp.

Alle im Jahr 2021 angebotenen Sonderkreuzfahrten werden nach dem Prinzip „einen Tag in der Zieldestination verbringen“ durchgeführt. Dies bedeutet, dass die Passagiere zwei Nächte auf dem Schiff und einen ganzen Tag am Ziel verbringen, um die lokalen Sehenswürdigkeiten und Attraktionen zu erkunden.

Die Tickets für alle Sonderkreuzfahrten im Sommer 2021 können unter www.tallinksilja.de gebucht werden.