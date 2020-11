Lust auf Morning-Yoga am Oststrand? Oder einen Sunset-Cocktail an der Hali Bar im Westen? Am besten gleich beides. Und dazu eine kulinarische Reise durch fernöstliche Länder. Das sind nur einige der Highlights der Malediven-Hotelinsel Dhigali. 40 Flugminuten von der Hauptstadt Malé entfernt, residieren Gäste hier im Raa Atoll ganz luxuriös: im minimalistischen Zen-Design ohne jeglichen Pomp – dafür mit allem, was das Urlauberherz so begehrt. Willkommen also im Paradies.

www.dhigali.com