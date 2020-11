Gewinner: Ono Spa at The Mandala Hotel Berlin, Deutschland

Berlin ist hipp, Berlin ist verrückt, Berlin ist rastlos. Schön, dass es da solche Orte wie das Ono Spa gibt – hoch über den Dächern der angesagten Metropole. In der obersten Etage des elfstöckigen The Mandala Hotels am Potsdamer Platz stehen erholungssuchenden Day-Spa- und Hotelgästen 600 Quadratmeter zur Verfügung. Das Spa wurde 2019 umfangreich renoviert. Verschiedene Saunen, ein Kneippareal mit einem 25 Meter langen Fußreflexonenweg, eine multisensorische Erlebnisdusche sowie Iyashi Dome, eine spezielle Wärmebehandlung in einer japanischen Infrarotliege, sind hier untergebracht. Der Fitness- und Yogabereich ist mit modernen Technogym-Bewegungs-Tools bestückt. Rückzugsorte finden sich auf der begrünten Terrasse sowie in der Lounge vorm Kamin. In den vier Behandlungsräumen werden maßgeschneiderte Anwendungen angeboten. Dafür werden ausschließlich die Beautyprodukte von Team Dr Joseph, einer bio-zertifizierten Hightech-Naturkosmetik aus Südtirol, verwendet. Übrigens: Wer regelmäßig im Ono Spa eine Auszeit vom urbanen Trubel sucht, dem sei eine Mitgliedschaft wärmstens empfohlen.

www.onospa.de

