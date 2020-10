Anlässlich des Brustkrebs-Aufklärungsmonats bietet Qatar Airways Passagieren sowohl am Himmel als auch in den Lounges exklusive ‚Think Pink‘-Erlebnisse in Form von individuell gestalteten, in limitierter Auflage erhältlichen Amenity Kits und rosa Sondermenüs. Die Airline setzt ihr Engagement zur Sensibilisierung für das Thema Brustkrebs damitim vierten Jahr fort und stellt Passagieren, die auf Langstrecken- und Ultralangstreckenflügen in der Business Class reisen, luxuriöse Amenity Kits zur Verfügung, die inhouse entworfen und von der italienischen Gepäckmarke BRIC’S so exklusiv wie stilvoll für Qatar Airways kreiert wurden. Die Amenity Kits bestehen aus veganem Leder und sind für Männer und Frauen erhältlich. Beide Varianten verfügen über einen einzigartigen Reißverschlusszug in Form des ikonischen Bandes der Brustkrebsvorsorge. Das sehr gefragte Kit ist darüber hinaus mit einem bedruckten Band mit der Botschaft „Think pink and support the fight“ versehen. Jedes Kit enthält ausgewählte Produkte von Castello Monte Vibiano Vecchio, einem umweltfreundlichen und innovativen, auf Ernährung ausgerichteten Olivenöl-Unternehmen aus Italien. Die Hautpflegeserie umfasst Lippenbalsam, feuchtigkeitsspendendes Gesichtssprayund Antifalten-Feuchtigkeitscreme sowie rosa Socken und Schlafmasken .Darüber hinaus haben Passagiere der First und Business Class auf Flügen, die in Doha starten, die Möglichkeit, an Bord exklusive rosa Leckereien wie Rosa Guave und Traubenlimonade sowie verschiedene Desserts mit dem kultigen rosa Band zu genießen. Auf allen Ultra-Langstreckenflügen ab Doha wird Passagieren zudem ein spezielles rosa Nachmittagstee-Menü mit Himbeer-Macarons und Opern-Torte serviert.

Breast Cancer Awareness 2020 Limited Edition Amenity Kits.

Estée Lauder Companies-Marken lancieren Pink-Ribbon-Produkte zur Brutskrebs-Kampagne 2020

COVID-19 stellt unseren Alltag auf den Kopf und uns alle vor neue Herausforderungen. Doch Brustkrebs macht auch in Coronazeiten keine Pause, ist nach wie vor die zweithäufigste Krebsart. Alle 15 Sekunden erhält weltweit eine Frau die Diagnose Brustkrebs. Und auch Männer sind von der Krankheit betroffen. Das will die Brustkrebs-Kampagne (BCC) ändern, die 1992 von Evelyn H. Lauder initiiert wurde. Sie findet alljährlich im Oktober statt und wirbt in mehr als 70 Ländern durch gezielte Aktionen und die symbolische pinkfarbene Schleife für mehr Bewusstsein für die Krankheit und ihre Heilungschancen durch Früherkennung.



Seit 1992 wurden im Rahmen der Brustkrebs-Kampagne weltweit bereits mehr als 89 Millionen US-Dollar generiert und an Hilfs- und Aufklärungsprojekte weitergegeben. Mehr als 73 Millionen Dollar davon konnten durch die 1993 ebenfalls von Evelyn H. Lauder initiierte Breast Cancer Reasearch Foundation (BCRF) an profilierte Krebsforscher und ihre Projekte vergeben werden. Spenden werden auch durch limitierte Editionen von Produkten der Estée Lauder Companies erzielt, die im Oktober weltweit verkauft werden. Sie kommen hierzulande auch in diesem Jahr wieder den gemeinnützigen Organisationen Brustkrebs Deutschland e.V. und DKMS Life zugute, die umfassende Hilfe anbieten und betroffenen Frauen zur Seite stehen. 2019 konnten beide Organisationen mit über 55.000 Euro unterstützt werden.



#TimeToEndBreastCancer

Aveda Hand Relief™ Moisturizing Creme mit Cherry-Almond-Duft

Auch 2020 ist die Handcreme mit dem beliebten zu 100 Prozent auf natürlichen Inhaltsstoffen beruhenden Kirsch-Mandel-Duft als Limited Edition erhältlich.

150 ml, UVP 31,00 Euro

Höhe der Spende: Aveda spendet mit jeder verkauften Creme 4,40 Euro für die Brustkrebskampagne 2020.

Darphin Intral Redness Relief Soothing Serum

Das Serum mit erlesenen Wirkstoffen gehört zu den Darphin-Bestsellern und ist in diesem Jahr in einer limitierten Edition mit pinkfarbener Schleife auf der Umverpackung zu haben.

30 ml, UVP 60,00 Euro

Höhe der Spende: Darphin spendet von jedem verkauften Intral Redness Relief Soothing Serum 5,00 Euro für die Brustkrebskampagne 2020.

Estée Lauder Pink Perfection Lip Kit

Das Kit enthält zwei der Pure Color Envy-Bestseller im pinkfarbenen Packaging mit Pink-Ribbon-Aufdrucken in bräunlichem Rosé, und softem Rot (Intense Nude, Rebellious Rose) und einen feuchtigkeitsspendenden Lip Balm in zartem Pink.

UVP 55,00 Euro

Estée Lauder spendet mit jedem verkauften Pink Perfection Lip Kit 4,00 Euro für die Brustkrebskampagne 2020. Exklusiv bei Zalando unter www.zalando.de

Estée Lauder Advanced Night Repair Multi-Recovery Complex mit Pink-Ribbon-Armband

In einer neuen Formulierung im limitierten pinkfarbenen Flakon erhältlich. Die perfekte Gelegenheit, um das revolutionäre Serum in der neuen Formulierung zu testen und gleichzeitig die Brustkrebskampagne zu unterstützen. 50 ml, UVP 130,00 Euro

Estée Lauder spendet mit jedem verkauften Repair-Serum 10,00 Euro für die Brustkrebskampagne 2020.

Erhältlich bei allen Estée-Lauder-Countern

La Mer Crème de la Mer

Die luxuriöse reichhaltige Crème versorgt den Teint mit reichlich Feuchtigkeit und hinterlässt auch besonders trockene Haut samtweich und geschmeidig.

30 g, UVP 165,00 Euro

La Mer spendet im Zeitraum von Oktober bis Dezember mit jeder verkauften Crème mit pinkem Sticker 10,00 Euro für die Brustkrebskampagne 2020.

GLAMGLOW Bubblesheet™ Oxygenating Deep Cleanse Mask

Die Tuchmaske mit Tiefenreinigungswirkung und dem TEAOXI-Wirkstoffkomplex aus grünem Tee versorgt die Haut mit Sauerstoff und sorgt bereits nach drei Minuten für einen porentief sauberen, rosigen Teint.

1 Maske pro Packung, UVP 8,90 Euro

GLAMGLOW spendet mit jeder verkauften Bubblesheet™ Oxygenating Deep Cleanse Mask 2,00 Euro für die Brustkrebs-Kampagne 2020.

