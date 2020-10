Da große Live-Events aktuell noch nicht möglich sind, hat sich Coty etwas Besonderes ausgedacht: das erste Coty Trainings-Event, das man am 24.09.2020 digital live erleben konnte. Sage und schreibe 1500 Teilnehmer waren beim Live-Stream dabei – auf dem Sofa, am Schreibtisch, von unterwegs oder im Urlaubsdomizil, per PC, Tablet oder smartphone. Bereits fast ebenso viele Teilnehmer haben sich das „Video on Demand“ angesehen.

Dabei zeigte sich, dass die erste COTY Festival of Beauty @home edition nicht nur ein Trainings-Event war, sondern sich als Festival präsentierte: Mit Präsentationen, Informationen, Tipps und Insider-Knowhow zu den Duft-Highlights von Boss, Lacoste und Chloé. Interaktive Formate ermöglichten den Teilnehmer ein noch intensiveres Eintauchen in die Inhalte. Präsentiert von Rainer Weissenberger, Head Coty Stationäres Training, und Jeanette Babilon, Coty Training Manager (siehe Titelbild).

Die Sängerin Deborah Lee, die schon bei früheren Veranstaltungen mit ihrer Stimme begeisterte, zog diesmal auch digital die Teilnehmer in den Bann.

Das „Video on Demand“ steht allen Experten zur Verfügung, die nicht beim Live-Stream dabei waren. Einfach auf der Trainings-Webseite CotyLuxuryExperts.de abrufen. Ideal in Kapitel unterteilt – für all diejenigen, die einzelne Highlights, Verkaufstipps oder Storytelling-Anregungen noch einmal ganz gezielt aufrufen möchten.

Feedback von Teilnehmern:

Mehr als 1200 Feedbacks in der Online-Befragung, per Telegram und per E-Mail trafen nach dem Festival of Beauty ein. Einige Statements lesen Sie hier:

Es war eine „runde“ Sache… würde mir dieses Format öfter im Jahr wünschen.

Für mich war es rundherum klasse ! TOP !! Liebe Grüße und weiter so!

Was mir besonders gut gefallen hat: Die Organisation von Anmelde-Verfahren bis zur Durchführung und der Info, dass ab Montag das Festival zum Replay bereitsteht!

Ganz besonders habe ich mich gefreut Jeanette Babilon und Rainer Weissenberger endlich mal wieder live und in Farbe wieder ein einen kurzweiligen, erquickenden Abendprogramm zu sehen.

Man hat sich durch die tolle Sängerin und die Eventbox wie auf einem richtigen Festival gefühlt. Die Moderatoren waren wir immer super

Fühle mich motiviert und kann ganz bestimmt durch viel Hintergrundwissen punkten.

Sehr gut… Fast wie live vor Ort nur das alle bei mir zuhause im Wohnzimmer waren.