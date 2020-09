Nicht erst seit Peter Wohlleben und seiner Liebeserklärung an Baum und Wald, dem Bestseller „Das geheime Leben der Bäume“, haben wir die Natur für uns entdeckt. Wie schön, dass es Hotels gibt, die in einer wundervollen Landschaft liegen – und diese auch noch in ihr Konzept integrieren. Im nachhaltigen Naturerlebnis und Wellnesshotel Haldensee „adults only“ finden sich Berge, Wiesen und Wasser nicht nur direkt vor der Tür, sondern auch in der Bauweise, dem Interieur bis hin zur Kulinarik und dem Wellnessangebot wieder. Es gilt das Motto: Bühne frei für die Natur.

Herrliche Sicht auf Wasser und Berge

Das hübsche Hotel liegt eingebettet im Tiroler Hochtal auf 1100 Metern zwischen dem Oberjochpass im Allgäu und dem oberen Lechtal in Österreich. Der flache Bau mit drei Stockwerken wurde Anfang 2019 eröffnet und schmiegt sich harmonisch in die Landschaft des Tannheimer Tals ein. Eine Besonderheit: die alleinige, exponierte Lage am Ostufer des Haldensees. Die herrliche Sicht auf Wasser und Berge können Gäste dank bodentiefer Fenster und großzügiger Terrassen im Restaurant- und Spa-Bereich von fast überall im Hotel genießen. Auch alle 60 Zimmer und Suiten bieten Seeblick, tragen dazu charmante Namen wie „Bergluft“, „Seewiese“ und „Sternenhimmel“ und haben überdies ein ansprechendes, lichtes Design: naturbelassener Stein, hochwertige Leinen, viel helles Holz, sanfte Grün- und Brauntöne. In diesem warmen und modernen Stil ist auch das 1400 Quadratmeter große Spa gehalten. Dort gibt es neben einer weitläufigen Sauna-Landschaft mit stilvollen Ruheräumen auch eine Salzgrotte, in der besonders Gäste mit Atemwegserkrankungen gut aufgehoben sind. Wir ziehen am liebsten unsere Bahnen im Infinity-Außenpool – fast fühlt es sich nämlich so an, als würden wir direkt in den Haldensee hinausschwimmen. Doch den erkunden wir lieber auf einem der hoteleigenen Brettern zum Stand-up-Paddling.

Zarte Haut mit Heublumen-Peeling

Apropos Bewegung: Ob Wandern, Klettern, Trailrunning, Mountainbiken, Joggen, oder Nordic Walking – Sport ist in jedweder Art in unmittelbarer Umgebung möglich. Darüber hinaus erstellt Inhaberin Michaela Gleirscher wöchentlich ein abwechslungsreiches Aktiv-Programm, etwa mit AquafitKursen, Body Workout, Pilates und Kräuterführungen. Zudem werden regelmäßig Yoga-Auszeiten angeboten.

Bei so viel Betriebsamkeit darf Ruhe selbstverständlich nicht fehlen. „Reines Entspannen“, so der Slogan vom Hotel-Spa, gelingt am besten bei einem Body-Peeling mit Heublumen-Extrakt, gefolgt von einer Ganzkörper-Kräuterstempel-Massage. Während die erste Anwendung streichelzarte Haut zaubert, entschleunigt die zweite dank himmlisch duftender Aroma-Öle. Die wohltuende Wirkung der Natur spüren: Dieses Erlebnis wiederholen wir nur zu gerne.

Nina Zeller

HALDENSEE

Das Naturerlebnis und Wellnesshotel Haldensee liegt am gleichnamigen See zwischen dem Oberjochpass im Allgäu und dem oberen Lechtal in Österreich in der Nähe der Orte Tannheim und Nesselwängle. 140 Kilometer südwestlich von München, 30 Kilometer westlich von Schloss Neuschwanstein.

www.haldensee-hotel.com