Während des Corona Lockdowns und als die Filialen im Anschluss wieder öffnen durften, hat Unique by baslerbeauty eine besondere Aktion in Kooperation mit Stuttgarter Schneiderinnen ins Leben gerufen. Die besonders schönen Alltagsmasken wurden in der Prafümerie für 19 € verkauft. Vom Erlös kamen 10 Euro pro Maske der Stuttgarter Tafel zu. Bei den Kunden kam diese durchweg positiv an. Um der Nachfrage an Masken nachkommen zu können, wurde die Kooperation von ursprünglich einer Schneiderin auf fünf Schneiderinnen erweitert.

Den Verkaufserlös der Masken hat das Unternehmen an die Schwäbische Tafel Stuttgart gespendet. Hierbei kam eine Spendensumme von 2.500 € zusammen, die letzte Woche an die Tafel übergeben wurde.