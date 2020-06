Die britische Kultmarke für Luxus-Make-up und -Hautpflege geht eine strategische Partnerschaft mit Puig ein. Das in Familienbesitz befindliche Mode- und Duftunternehmen mit Sitz in Barcelona hat eine Mehrheitsbeteiligung an Charlotte Tilbury erworben.

„Ich bin stolz darauf, mit Puig in einer strategischen Partnerschaft zusammenzuarbeiten, die uns helfen wird, unsere Ziele zu erreichen. Seit unserer Gründung vor sieben Jahren haben wir einen entscheidenden Punkt in unserem Wachstum erreicht, und wir freuen uns darauf, zusammen mit Puig neue Möglichkeiten zu erschließen. Puig ist der perfekte Partner, wenn es darum geht, eine ikonische Marke aufzubauen, die Bestand hat“, so Charlotte Tilbury, die weiterhin als Chairman, President und Chief Creative Officer des Unternehmens tätig sein wird.

„Wir freuen uns sehr, eine Partnerschaft mit Charlotte und ihrem Team einzugehen und sie in der nächsten Phase der Entwicklung der Marke zu unterstützen“, sagte Marc Puig, Präsident und CEO von Puig. „Wir sind stolz darauf, Charlotte Tilbury in unserer Familie willkommen zu heißen, was einen wichtigen Meilenstein in unserem Bestreben darstellt, ein starkes Make-up- und Hautpflegegeschäft zu entwickeln.“