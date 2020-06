Auch wenn die Geschäfte wieder geöffnet haben, ist alles anders als früher. Jetzt sind kreative Ideen gefragt, um den Kunden zu signalisieren: Wir sind für euch da!

Lieferservice, Beratung am Telefon oder via Face-Time, Drive-in-Service – das sind nur einige Angebote, mit denen Parfümerien in den Wochen der angeordneten Schließung der Geschäfte auf ihre Services und ihre Kompetenz aufmerksam gemacht haben. Per Mailing und Newsletter, über Instagram und Facebook, zum Teil sogar mit Radiowerbung wurden Kunden und potenzielle Kunden informiert. So haben die neun Parfümerien der Kunzmann GmbH auf Instagram und Facebook auf ihren Päckchenservice aufmerksam gemacht, aber auch Termine für VideoMake-up Calls vergeben. „Im Durchschnitt haben wir 30 Pakete täglich gepackt und versandt“, so Vanessa Lins von der Filiale in Augsburg. Da der Lieferservice so gut ankam, soll er beibehalten werden. Genau wie auch der Beauty Liefer Service von baslerbeauty und Unique by baslerbeauty. „Auf Wunsch haben wir die Kunden für die persönliche Beratung zurückgerufen. Make-up-Beratungen haben wir via Face-Time durchgeführt“, erzählt Annesophie Cleve, Leitung Einkauf & Marketing Parfümerien.

Persönlichkeit zählt In puncto Feedback waren sich die Befragten einig: Durchweg positiv! Das Persönliche stand und steht im Fokus, auch in Zeiten, in denen der Kontakt nicht face to-face erfolgen konnte. Schön ist, dass sich viele Kunden ganz bewusst für den Einkauf im privaten Fachhandel vor Ort entscheiden, um die lokalen Geschäfte zu unterstützen. Daher sollten Sie auch weiterhin dort ihre Schwerpunkte setzen, wo Ihre Stärken liegen. Dass das Bewusstsein für lokale Produzenten und für nahe gelegene Verkaufsorte in der Bevölkerung durch die Corona-Krise gestiegen ist, hat Janine Seitz vom Zukunftsinstitut festgestellt. „Diese Orte wird man auch nach der Krise gern noch aufsuchen, selbst wenn die Produkte etwas teurer sind. Denn die Beziehungen, die sich ergeben haben, sind unbezahlbar.“

Foto: Freundlich geht durchaus auch mit Maske, das zeigt Beauty-Expertin Mia Boldt in der Parfümerie Wiedemann