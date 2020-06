„Nachhaltigkeit ist der neue Luxus“ lautet das Motto des diesjährigen internationalen Naturkosmetik Branchenkongresses. Auch 2020 wird die nun 13. Ausgabe des Kongresses branchenaktuelle Themen der gesamten Kosmetikindustrie aufgreifen. Dazu gehören auch die Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie sowie der Blick auf die Umwälzungen, die die Krise mit sich bringt.

So wird am 1. Kongresstag Organic Beauty- und Trend-Expertin Julia Keith nicht nur globale Beauty Trends und internationale Trend-Produkte vorstellen, sondern auch das sich durch Corona verändernde Kundenverhalten aufzeigen: „Die Krise um das neuartige Coronavirus beeinflusst auch die Sicht von Verbrauchern auf Kosmetik: Trends wie ’scientific beauty’ verstärken sich, Inhaltsstoffe werden zunehmend hinsichtlich ihrer Wirkung auf der Haut hinterfragt. Gleichzeitig zeichnet sich z.B. in China auch nach der dort vorerst überstandenen Corona-Krise ab, dass die Nachfrage nach Naturkosmetik und nachhaltiger Kosmetik weiterhin steigt. Nun gilt es für Naturkosmetik-Unternehmen mehr denn je, den Spagat aus Wissenschaftlichkeit, Sicherheit und Natur in den Blick zu nehmen“, erläutert Julia Keith.

Die Expertenrunde zum Thema „Naturkosmetik in der Parfümerie“ am 1. Kongresstag wird Marken ebenso wie den Handel zu Wort kommen lassen und die Frage aufwerfen, wie eine Win-Win Situation für Marken und Parfümerien aussehen kann. Ein Gast auf dem Podium wird Achim Fringes, Unternehmensberater, Autor, Coach und Entwickler des neuromerchandising® , sein. „Die Entwicklung zu natürlichen Produkten, die mit dem wachsenden Umweltgedanken verbunden sind, ist ein starker Treiber im Einzelhandel. Wobei der Umweltgedanke allein nicht reicht. Der Nutzen und die Relevanz eines Produktes werden weiter eine entscheidende Rolle beim Absatz im Einzelhandel spielen“, so Fringes.

Dabei steht auch die Marke an sich im Fokus, erklärt Diskussionsteilnehmerin Susanne Stoll, Chefredakteurin des Parfümerie-Fachmagazins INSIDE beauty: „Naturkosmetik ist mittlerweile bei vielen Verbrauchern aus allen Altersgruppen die erste Wahl. Von „ihren Marken“ erwarten sie Engagement, möglichst nachvollziehbar und transparent. Immer mehr Unternehmen, auch aus der Luxusbranche, steuern um – sparen Verpackungen ein, suchen nach Alternativen für Plastik, setzen verstärkt auf Ressourcen schonendes Handeln und Nachhaltigkeit. Hier stehen wir erst am Anfang.“

Weniger Verpackungsmüll, nachhaltigere Verpackungen: Ein Thema, das mit der CoronaKrise nochmals an Brisanz zu gewinnen scheint. Post-Corona Logistiktrends ist das Thema der Expertenrunde am zweiten Kongresstag. Verpackungsexpertin Carolina Schweig moderiert die Diskussionsrunde, die u. a. den Zwiespalt zwischen Hygienebedürfnis und Packstoffreduktion, Kunststoff-Renaissance und Nachhaltigkeitsauftrag sowie zwischen lokalen Lieferketten und Wirtschaftlichkeit beleuchten wird. In Berlin werden am 29. und 30. September 2020 Führungskräfte aus allen Bereichen der Kosmetikbranche die aktuellen Themen der gesamten Branche in Vorträgen und Diskussionsrunden in den Mittelpunkt rücken.

Weitere Highlights im Programm:

• Keynote: Reinventing Retail – Consumer Confusion

• Keynote: Welt mit Zukunft: Nachhaltigkeit inmitten gesellschaftlicher Umwälzungen

• Beauty Inspirations – Der globale Blick auf den Naturkosmetikmarkt

• Internationale POS-Trends • Rohstoffe: Ist die Zukunft gesichert?

• Verpackungslösungen – Konzertierte Handlungen, Nachhaltigkeitsstrategien

Der 13. Naturkosmetik Branchenkongress findet am 29. und 30. September 2020 in Berlin statt.

Weitere Informationen unter: www.naturkosmetik-branchenkongress.de

Titelbild: Wolf Lüdge ist Programmvorsitzender des Kongresses und Geschäftsführer des naturkosmetik verlags mit Sitz im mittelhessischen Wetzlar. Der naturkosmetik verlag richtet in Kooperation mit der NürnbergMesse, Ausrichter der Vivaness, den jährlichen, internationalen Naturkosmetik Branchenkongress in Berlin aus.