FRAGE Unsere Branche steht vor Verlusten historischen Ausmaßes. Mitarbeiter bangen um ihre Existenz, einige Geschäfte sind am Rande der Pleite. Sämtliche Ziele für dieses Jahr sind unerreichbar. Und dabei sollen wir positiv bleiben? Mir fällt das extrem schwer.

ANTWORT Die Situation ist für alle neu und ungewohnt, insofern hat hier kaum jemand einen Wettbewerbsnachteil. Wir sitzen alle im selben Boot. Um Mitarbeiter und Kunden nicht komplett mit Erwartungsdruck zu lähmen, sollten Sie zunächst Ihre ziele für dieses Geschäftsjahr auf ein realistisches Maß korrigieren. Wenn wir das Gefühl haben, an etwas halbwegs Erreichbarem zu arbeiten, macht das Mut und somit handlungsfähig. Betrachten Sie immer zwei Seiten der Medaille. Viele Dinge sind momentan erst wieder eingeschränkt

möglich, aber aus allem nicht Möglichen ergeben sich neue Ansätze, wenn man die Medaille herumdreht. Wenn Abstandsregeln zu Warteschlangen führen, kann ich aktiv Kunden (natürlich kontaktfrei durch Deko oder Flyer) in der Warteschlange mit Informationen und neuheiten versorgen oder meine Produkte anders anordnen. Im Büroalltag kann ich die nach wie vor teilweise bestehende Homeoffice-regelung dazu nutzen, meine Meetings weiterhin effizienter zu machen oder nicht unbedingt notwendige Meetings komplett

dauerhaft zu stornieren und Entscheidungskompetenzen zu delegieren. Bauen Sie aktiv kleine persönliche Elemente in Skype- oder zoom-Meetings ein. Wenn Sie eine Kantine haben, könnte der Koch das rezept des tages in die Homeoffices schicken, so kann man sich virtuell zum Lunch treffen und hat ein verbindendes Element. Positiv bleiben Sie immer dann, wenn Sie die Veränderungen als chance und nicht als Bedrohung sehen. Weniger Meetings, eine neue Kundenansprache, mehr Persönliches, das wäre ohne corona vielleicht nicht passiert.

