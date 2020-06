Neuer Podcast: Dior erzählt Geschichte(n)

Zum ersten Mal werden die Geschichten der Dior-Parfums in einer Podcast-Reihe erzählt. „Dior untold“ bietet die Gelegenheit, in die Geschichte von Christian Dior und die Ursprünge der Düfte einzutauchen, die ihn zu einer Legende machten. Die Erzählungen, geprägt von unvergesslichen Orten in der Provence, Paris und der Normandie, werden durch einfühlsame Portraits all jener ergänzt, die eine wichtige Rolle in der Geschichte der Dior-Parfums gespielt haben. Die erste Folge mit dem Titel „dior in bloom“ startet am 28. Juni 2020

Die neue Podcast-Reihe Dior Untold ist verfügbar bei dior.com, spotify, deezer, apple podcast, youtube, soundcloud, podcast addict.