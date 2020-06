Corona hat uns vor gänzlich neue Herausforderungen gestellt. Geschäfte und Salons mussten einige Wochen schließen und selbst erfahrene Online-Händler kämpfen mit Lieferschwierigkeiten, Verspätungen und Stornierungen. Wir zeigen dir, wie du die sozialen Medien in dieser Zeit gewinnbringend für dich nutzen kannst und deinen Fans mit deiner Kommunikation positiv in Erinnerung bleibst! Kommunikation ist alles! Funkstille ist jetzt fehl am Platz – bleib mit deinen Kunden und Fans in Kontakt! Dabei ist auf Unternehmens- und Markenaccounts eine durchweg positive Kommunikation gefragt.

Das Wichtigste zuerst! Wie kann man dich gerade erreichen? Wie und wann kann ich Produkte oder Dienstleistungen kaufen oder (vor)bestellen? Welche Öffnungszeiten oder Bestimmungen gelten aktuell für dein Business? Und auch wenn es bei dir normal weitergehen sollte, bleibe online! Digital ist jetzt das „New Normal“. Unser Mantra ist und bleibt: „Content is King – der Inhalt zählt!“ Welche Probleme machen deiner Community aktuell zu schaffen? Und welche Lösungen kannst du bieten? Eventuell kannst du deine Produkte oder Dienstleistungen ganz gezielt anpassen – zum Beispiel, indem du weiterhin kostenfreie Lieferungen, Video-Beratungen, Online-Events (wie virtuelle Duftabende) oder persönliche Shopping-Termine anbietest. Kommuniziere stets den Nutzen des Produktes – erkläre, was es mit dem Kunden macht.

Zeigt euch (ja, auch mit Selfies). Die Reichweiten in den sozialen Medien sind aktuell so gut wie nie! Perfekt, um die persönliche Beziehung zu deinen Fans auszubauen. Wechsle Inhalte zu Produkten mit privaten Einblicken ins Homeoffice, euren Laden und den begehrten Blick hinter eure Kulissen ab. Auch deine Fans sind im Ausnahmezustand und durchaus bereit, auch mal etwas mehr Zeit zu investieren – DIE Gelegenheit für tiefergehende Inhalte oder interaktive Themenformate, die unterhalten, inspirieren, Unterstützung und echten Mehrwert bieten. Gib Profi-Anwendungstipps zu deinen Produkten, erstelle Beauty-Rituale für zuhause. Poste zum Beispiel Ideen oder Eindrücke zu Themen wie #Homeoffice und fordere deine Fans auf, selbst Beiträge oder Stories zu erstellen und deinen Account zu markieren. Die besten Beiträge deiner Fans kannst du in deiner Facebook/InstagramStory zur Aktion mit der gesamten Community teilen.

#supportyourlocals Fokussiere dich darauf, was du zu bieten hast! Biete kostenfreie Lieferung, Online- oder Telefon-Beratung, Gutscheine, Online-Events usw., Tipps & Tricks, die nur du bietest. Besser nicht: Deine Kunden wollen nicht ermahnt oder bevormundet werden, nach dem Motto „Bitte nicht beim Online-Großhändler kaufen…“.

Jessica Hilberath führt Interessierte an das Thema Social Media Marketing heran. Über ihre Agentur übernimmt sie auch Aufbau und Pflege deiner Social-MediaKanäle. www.setupcoach.de