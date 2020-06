Unter dem Motto #heimkommen findet vom 9. bis 11. November 2020 das SpaCamp, die große Spa- & Wellness-Fachveranstaltung in Salzburg statt. Die Anemeldung für die beliebte Fachveranstaltung hat am 1. Juni begonnen. Im Edelweiss Salzburg Mountain Resort in Großarl kommen 200 Vertreter der Wellness-Hotellerie, des Gesundheitstourismus sowie der Spa-Industrie aus dem gesamten deutschsprachigen Raum zusammen, um gemeinsam Antworten auf aktuelle Fragen zu erarbeiten.

Mit den Themen Nachhaltigkeit und Mitarbeiter werden in diesem Jahr fachliche Schwerpunkte gesetzt. Das besondere beim SpaCamp ist, dass hier die Teilnehmer die Gelegenheit bekommen, Themen selbst einzureichen und auf die Agenda zu wählen. Mit Sicherheit werden auch die Auswirkungen der Corona-Krise in den Diskussionsrunden betrachtet, die auch die Spa-Branche vor große Herausforderungen stellt.

Nach Barcamp-Prinzip können diese Themenvorschläge einreichen. Zu Beginn der Veranstaltung entscheiden sie durch Punktevergabe, welche 18 Themen in den parallelen Sessions behandelt werden. Niemand kann jetzt sagen, wie es nach der Corona-Krise weitergeht und welche Themen im Herbst die Spa-Hotellerie, den Gesundheitstourismus, Kosmetik-Institute und die Spa-Industrie bewegen werden.

Nachhaltigkeit und Mitarbeiter im Fokus

Beim vergangenen SpaCamp wurde deutlich, dass der Klimawandel die Branche sehr beschäftigt. Ganze drei Sessions behandelten den Themenkomplex Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Da auch dem Veranstalter dieses Thema sehr am Herzen liegt und die Corona-Krise uns allen vor Augen geführt hat, wie wichtig solidarisches Handeln für Mensch und Natur sind, wird in diesem Jahr der Blick verstärkt darauf gelenkt. Johannes Mikenda, Spa & Sport Direktor im Schloss Elmau, widmet sich der Fragestellung „Nachhaltiger Luxus – Widerspruch oder wie gelingt die Symbiose?“. Katharina Pirktl, Geschäftsleitung HR und QM im Alpenresort Schwarz, erzählt in ihrem Impulsvortrag, wie es gelingt, für die Mitarbeiter ein zweites Zuhause zu schaffen.

Salzburg-Ausgabe des SpaCamp unter dem Motto #heimkommen

Das SpaCamp hat in den letzten zehn Jahren Station in einigen der Top-Wellnesshotels im deutschsprachigen Raum gemacht. Bei seiner 11. Auflage feiert die impulsgebende Ideenwerkstatt, deren Veranstalter Wolfgang Falkner in Salzburg lebt, unter dem Motto #heimkommen ein Heimspiel. „SpaCamp fühlt sich an wie zu Hause ankommen“, sagte eine Teilnehmerin im letzten Jahr. Ein schöner Beweis dafür, dass sich das SpaCamp in den vergangenen Jahren zu einer freundschaftlichen, beinahe schon familiären Fachveranstaltung entwickelt hat. In diesem Jahr hat das „Heimkommen“ außerdem eine besondere Bedeutung gewonnen. Das Edelweiss in Großarl als ideale SpaCamp-Location Das diesjährige Motto gilt auch für den Veranstaltungsort. Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort wird bereits in dritter Generation von der Familie Hettegger geführt, wobei sich 14 Mitglieder der Familie persönlich um die Anliegen der Gäste kümmern.

Breites Rahmenprogramm mit vielen Highlights

Das SpaCamp bietet aber nicht nur viel Platz für den fachlichen Austausch, sondern auch für kreative, meditative und lustigeElemente. In den Experience Sessions haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich bei der Atem-Meditation und Körperreise zu entspannen oder sich bei einem Handlettering-Workshop künstlerisch zu betätigen. Bei einer Führung durch das Mountain Spa im Edelweiss bekommen die Teilnehmer einen Einblick in das Konzept der erweiterten Wellnesslandschaft. Auch der Spaß kommt beim SpaCamp nicht zu kurz, wie die große Rutschenrally im hoteleigenen Rutschenpark beweist. Viel Zeit für den Austausch untereinander bieten die zwei Abendveranstaltungen am Montag und Dienstag. Während am ersten Abend internationale Köstlichkeiten serviert werden, darf man sich am zweiten Abend auf regionale, typisch Salzburgerische Gaumenfreuden freuen. In diesem Rahmen wird bereits zum 2. Mal der Young Spa Award verliehen, mit dem junge Spa-Persönlichkeiten für ihr Engagement ausgezeichnet werden.

Alle Fakten zum SpaCamp 2020 im Überblick

Datum: Montag, 09. bis Mittwoch, 11. November 2020

Motto: #heimkommen

Veranstaltungsort: Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort in Großarl

Teilnehmer: ca. 200 Fachteilnehmer aus den Bereichen Hotellerie, Spa-Management, Day-Spa, Kosmetik-Hersteller, Ausstattung, Ausbildung, Beratung, Tourismus-Regionen und Medien

Anmeldestart: 1. Juni, 0.00 Uhr – first come, first served Preis: € 398,- (exkl. MwSt. / inkl. Tagungsverpflegung)

Veranstalter: Wolfgang Falkner, The CampCompany

Web: www.spacamp.net