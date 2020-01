Vom 19. bis 21. Juni 2020 findet das NaturkosmetikCamp zum bereits 6. Mal statt. Nach Brandenburg geht es ins Hotel Panorama Royal in Bad Häring/Tirol. Unter dem Motto „Hallo Zukunft!? Naturkosmetik im Hotel und Handel“ treffen sich dort 120 Fachteilnehmer und – Teilnehmerinnen. Ein Highlight ist die große Podiumsdiskussion. Dabei wird die „Zukunft des Handels aus drei Perspektiven“ von Experten aus Fachhandel, Drogerie und Online-hop diskutiert. Der Anmeldestart ist am 1. Februar 2020 um 0.00 Uhr. Dabei gilt „first come, first served“.

Das NaturkosmetikCamp hat es sich zum Ziel gesetzt, Gleichgesinnte aber auch Andersdenkende aus der Branche an einem Ort zusammenzubringen und ihnen dort die Möglichkeit zu geben, sich auf Augenhöhe auszutauschen und miteinander zu vernetzen. Die impulsgebende Ideenwerkstatt für Naturkosmetik und Biopflege richtet sich an Naturkosmetikhersteller und -marken, Vertreter des Fachhandels, Kosmetikinstitut-Inhaber, Hoteldirektoren, Spa-Manager sowie an Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Bereichen der Branche.

Beim NaturkosmetikCamp 2020 soll herausgefunden werden, wohin sich die Naturkosmetik nach den Boom-Jahren im vergangenen Jahrzehnt (weiter-)entwickelt. Welchen Stellenwert hat nachhaltige Kosmetik für Spa-Hotels und Kosmetik-Studios? Was können Unternehmen im Kampf gegen den Klimawandel tun? Außerdem stellt sich die Frage nach der Zukunft des Fachhandels. Nach BarCamp-Prinzip werdem Themenvorschläge einreichen und entscheiden zu Beginn der Veranstaltung durch Punktevergabe, welche 14 Themen in den Sessions behandelt werden.

Nach der Station 2018 in Brandenburg, zieht es das NaturkosmetikCamp 2020 wieder zurück zu seinen Wurzeln. Seine Anfänge fand das NaturkosmetikCamp bereits 2014 im Hotel Panorama Royal in Bad Häring in Tirol. Nach einem umfangreichen Umbau bietet das Hotel mit seiner idyllischen Lage inmitten der Tiroler Bergwelt den idealen Austragungsort für die impulsgebende Ideenwerkstatt für die Natur- und Biokosmetikbranche. Das Panorama Royal kombiniert einen beeindruckenden Ausblick, luxuriöses Ambiente mit einer außergewöhnlichen Wellness- und Spawelt mit dem Gesundheitskonzept.

Alle Fakten auf einen Blick

Datum Freitag 19. bis Sonntag 21. Juni 2020

Veranstaltungsort Hotel Panorama Royal in Bad Häring

Teilnehmer 120 Fachteilnehmer aus 7 Branchenkategorien

Anmeldung 1. Februar 2020, 0.00 Uhr

Preis €289,- (zzgl. 20% MwSt.)

Veranstalter Wolfgang Falkner, The CampCompany

www.naturkosmetikcamp.com