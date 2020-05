Reiseführer Palma de Mallorca – Die andere Seite von Palma

Die Autoren haben sich in diesem Reiseführer ganz bewusst die „andere Seite“ von Palma vorgenommen. Die Seite, fernab der Partymeile am Ballermann. Wer zum Feiern nach Mallorca kommt, wird dort eine gute Zeit haben, aber wir wollen hier eine andere Seite von Palma zeigen.

Palma de Mallorca, die Stadt der Philosophen, Künstler und nicht zuletzt auch Seefahrer.

Palma de Mallorca, das ist, unbestreitbar, auch der „Ballermann“, aber eben lange nicht nur. Wer Mallorca mag, sollte sich Palma wenigstens einmal für mehr als einen Tagesausflug gönnen. Je länger der Aufenthalt in dieser zauberhaften Stadt dauert, je mehr erliegt man ihrem Charme. Wer sich die Zeit nimmt, diese Stadt kennenzulernen, der wird in ihren Bann geraten.

Das, was die Autoren an dieser Stadt verzaubert hat, findet sich, neben praktischen Tipps für das Leben in Palma de Mallorca, in diesem Reiseführer! Was sich in diesem Reiseführer bewusst nicht findet, sind ausführliche Hotel- und Restaurant-Tipps, da diese bei der Vielfalt der Möglichkeiten in Palma immer nur ein kleiner Auszug sein können und wir Wert darauf legen, nur das zu empfehlen, was wir selber für Sie ausprobiert haben!

Autoren: Stefan und Tanja Wahle

Verlag: Books on Demand, 2020

104 Seiten, 10,99 €