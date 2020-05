Jungbrunnen – Die neue Spa- und Badekultur

Ein Buch über die Wohlfühloasen des 21. Jahrhunderts, das einlädt zum Treibenlassen-von der Badekultur, ihrer Architektur bis zu individuellen Anwendungen.

Kaum etwas bereitet mehr Vergnügen als ein Tag, an dem man in die Komfortzone abtaucht und seinen Körper pflegt. Seit Jahrhunderten ein wichtiges Ritual-in den Schwitzhütten des amerikanischen Südwestens, römischen Bädern, den Hammams des osmanischen Reichs, japanischen Quellen und finnischen Saunas. In unserem immer rastloseren Leben hat sich dieses Bedürfnis noch verstärkt und den Begriff Wellness neu definiert. Inzwischen gibt es eine ganze Industrie, die nur darauf ausgerichtet ist, uns mit choreografierten Erlebnissen beim Abschalten zu helfen. Be Well ist eine Reise zu den außergewöhnlichsten Entspannungsorten der Welt und ihren innovativen Praktiken, die man auch in den eigenen Alltag integrieren kann, ob Yoga, Wellness, Spas, Fitness, Ernährung oder eine neue Bade- und Körperkultur.

Autor: Kari Molvar

Verlag: Gestalten, 2020

256 Seiten, 39,90 €