Dolce far niente – in der Villa Orselina lässt sich das süße Nichtstun in entspannt luxuriösem Ambiente zelebrieren. Das Panorama-Boutique-Hotel hoch über Locarno bietet alles, was es für eine erholsame Auszeit vom Alltag benötigt. Am Outdoor-Pool mit Blick über den Lago Maggiore und die Tessiner Bergwelt, in der Wellness-Oase La Spa oder beim Genießen von Riccardo Scamarcio’s Kochkünsten, in diesem 5-Sterne-Hotel fällt es leicht, die Seele baumeln zu lassen.

Die Villa Orselina ist umgeben von einer subtropischen Parklandschaft. Die 28 Zimmer und Suiten sind alle nach Süden ausgerichtet, sodass jeder Gast in den Bann der einzigartigen Aussicht gezogen wird. Das Interieur ist elegant modern mit südländischem Flair. Die Suiten besitzen alle eine eigene Küche und verbinden so das angenehme einer Ferienwohnung mit 5-Sterne-Hotel-Service. Hier wird aus einer kurzen Auszeit erholsame Ferien im Süden.

Steht den Gästen die Lust nicht nach Abenteuern und Exkursionen, lässt es sich wunderbar am beheizten Panorama-Outdoor-Pool entspannen. Das leichte, mediterrane Mittagessen oder auch der erste Nachmittags-Cocktail an der Poolbar versüßen den Tag in der Sonne. Für die Tiefenentspannung sorgt ein Besuch im hoteleigenen La Spa, wo erfahrene Therapeuten mit maßgeschneiderten Behandlungen verwöhnen. Abends darf, wie im Süden üblich, der Aperitivo auf der Terrasse nicht fehlen. Anschließend zeigt Küchenchef Riccardo Scamarcio mit seinen kulinarischen Kreationen, was die Tessiner und die mediterrane Küche zu bieten haben. Zum Schlummertrunk begibt man sich nach der lukullischen Reise in die gemütliche Kaminbar. Das süße Träumen danach fällt so leicht wie nie.

Hotelangebot

2 Übernachtungen in einer Lifestyle Suite Inklusive reichhaltigem Frühstücksbüffet. Ein 3-Gang-Abendmenü in der eigenen Suite exkl. Getränke.

In der Sommersaison 2020 CHF 570 p. P. in der Lifestyle Suite bei Doppelbelegung, CHF 890 bei Einzelbelegung (Do. bis So.).

20 % Rabatt auf Massagen & Kosmetik-behandlungen.

Lokaler ÖV und Cardada-Seilbahn-gratis. Bergbahn mit dem Ticino Ticket 30 % Rabatt.

Kostenfreier Garagenplatz mit Valet Service. Transfer vom und zum Bahnhof bei An- und Abreise.

Boutique Hotel Villa Orselina, 6644 Orselina-Locarno, Tessin, Schweiz, Tel. +41 91 735 73 73, welcome@villaorselina.ch, www.villaorselina.ch