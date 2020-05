Tauchen Sie ein in das Flair des Thermalhotel Fontana. Das umfangreiche Wohlfühl- & Therapieangebot unseres Hauses lädt zum Entspannen und Regenerieren ein. Unser Sauna- und Wohlfühlbereich lässt keine Wünsche offen. Tanken Sie Kraft in der finnischen Holzblocksauna, im Sanarium, in der Infrarotkabine, im Dampfbad, auf der Wärmebank oder in der Erlebnis-Kneippdusche.

Der rund 150 Quadratmeter große Innenpool und der 110 Quadratmeter große Außenpool mit hauseigenem Thermalwasser sowie Liegeterrassen und Ruhezonen bieten Raum für Erholung. Bei Schönwetter können unsere Gäste auf rund 15000 Quadratmeter Grünfläche die Sonne genießen. Ebenso gehört eine eigene FKK-Terrasse für den puren Genuss zum Hotelambiente.

Ob Massagen wie Aromamassagen, Hot- Stone-Massagen bis hin zu Akupunktur und Schröpfen – bei uns können Sie sich rundum wohlfühlen. Zusätzlich verwöhnt man in unserer Kosmetikabteilung gekonnt Haut und Ihren Körper: Von Kopf bis Fuß. Für Fitnessbewusste bietet Bad Radkersburg beste Voraussetzungen. So gilt die Region wegen ihrer ebenen Beschaffenheit als ideales Nordic Walking-, Spaziergänger- und Radfahrparadies, vor allem entlang der kilometerlangen Murauen. Passend dazu bieten wir auch E-Bikes und City-Bikes zum Verleih an. Auch Ihr eigenes Rad ist bei uns in der Radgarage in unserer Tiefgarage bestens aufgehoben. Golfer kommen ebenso auf ihre Kosten, denn das Golfresort Klöch ist in nur zehn Minuten mit dem Auto erreichbar.

Das Sportzentrum mit Sequenztrainingsgeräten und Ergometerrädern steht den Gästen ebenfalls zur Verfügung. Gern unterstützt Sie unser sportwissenschaftliches Personal bei Ihrem Training. Ob für Entspannungssuchende oder Sportbegeisterte – in unserem Haus ist für jeden etwas dabei!

Meine Auszeit im Thermalhotel Fontana. Nächtigung mit Verwöhnfrühstück und à la carte, leckere Suppen und Salate oder mediterraner Tagesteller im Restaurant „Das Altstadthaus“ (mittwochs bis samstags), Kaffee mit hausgemachtem Kuchen/ Eis am Nachmittag, serviertes 4-Gänge-Feinschmecker-Abendmenü, kuschelige Badetücher und Bademantel mit eigener Badetasche für den Aufenthalt, Benutzung der hoteleigenen Thermalbadelandschaft mit Saunaoase inklusive täglicher Aquafit-Einheit mit unseren Physiotherapeuten. Bereits ab einer Nacht aber auch wochenweise buchbar. 131,50 Euro pro Person/Nacht exkl. Kur- und Nächtigungsabgabe.

Thermalhotel Fontana, 8490 Bad Radkersburg, Steiermark, Österreich, Tel. +43 3476 41550, info@hotelfontana.at, www.hotelfontana.at