Aktiv sein und sich dabei die frische Bergluft um die Nase wehen lassen? Auf 1000 Höhenmetern, inmitten der Bergwelt der Hochkönig-Region, liegt das Berg & Spa Hotel Urslauerhof – der ideale Ausgangspunkt für einen sportlichen Urlaub in den Salzburger Bergen.

Jede Menge Hochgefühle gibt es zum Urlaub dank der Hochkönig-Card gleich mit dazu. Für Gäste des 4-Sterne-Hotels heißt das: unbegrenzte Nutzung sämtlicher Bergbahnen der Region Hochkönig, freie Fahrt mit dem Wanderbus, einmal mit dem Lift hinauf auf den Biberg und per Sommerrodelbahn wieder herunter, gratis geführte Wanderungen und Bike-Touren – um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Außerdem besticht die Region durch stolze 340 wanderbare Kilometer in verschiedensten Schwierigkeitsstufen. Von gemütlichen Panoramawegen bis hin zu ambitionierten Touren ins imposante Bergmassiv ist alles dabei – da lacht jedes Bergfex-Herz! Ausspannen, relaxen, Kraft tanken und die Seele baumeln lassen: Wer nach einem Aktivtag im Gebirge die Muskeln lockern will, findet im Hochkönig’s Wellnessreich im Urslauerhof seinen neuen Lieblingsplatz.

Was neben der perfekten Wellness auch nicht zu kurz kommen darf, ist der kulinarische Genuss. So erwartet die Gäste des Berg & Spa Hotels im „Hoamatkörberl“ am Frühstücksbuffet bereits eine Auswahl an leckeren regionalen und hausgemachten Produkten. Am Abend begeistert die Küchencrew mit einem 5-Gang-Wahlmenü, das neben internationaler Küche auch original Pinzgauer Spezialitäten und vegetarische Köstlichkeiten bietet.

Berg & Spa Hotel Urslauerhof, 5761 Maria Alm, Salzburger Land, Österreich, Tel. +43 6584 8164, info@urslauerhof.at, www.urslauerhof.at