An manchen Orten fühlt man sich ab der ersten Minute wohl: eine Naturlandschaft, deren Schönheit so viel Kraft und Ruhe ausstrahlt, eine herzliche Geste zur Begrüßung. Der Ritzenhof in der Ferienregion Saalfelden Leogang im Salzburger Land ist so ein Ort. Genussvolle Auszeit: Zwischen den zwei Gebäuden, die das Hotel umfasst (Haus am See und Haus am Schloss), liegt der traumhafte Spa am See. Die unterirdisch angelegte Wellnessoase öffnet sich direkt zum Ufer des Ritzensees mit einer privaten Liegewiese. Indoor Infinity Pool, Finnische Sauna, Textilsauna, Dampfsauna, Sanarium, Infrarotkabine, Massagen, Spa- und Beautyanwendungen: Der Spa am See ist der Platz zum Ausspannen, Auftanken und um es sich gut gehen zu lassen.

Für die kulinarisch-genussvolle Komponente im Wellnesshotel der Kategorie 4-Sterne-Superior sorgt seit Jahren Küchenmeister Olivier van den Beek: „Für mich sind Zutaten erst dann perfekt geeignet, wenn sie optimal gereift sind. Daher bevorzuge ich regionale Produkte, die ich tagesfrisch beziehen kann.“ Auf diese Weise schafft Küchenmeister Oli eine kulinarische Ausgeglichenheit, die sich harmonisch in das Gesamtkonzept des Hotels einfügt.

Vom Wesentlichen erfüllt: Dass Architektur, Interieur und Dekoration im Hotel Ritzenhof auf den Gedanken der Einfachheit aufbauen, ist kein Zufall, sondern das Resultat einer ganzheitlichen Denkweise: Nichts soll vom Wesentlichen ablenken. Klare Linien und Materialien lösen die Reizüberflutung ab, der wir im Alltag ausgesetzt sind und werden Ausdruck eines Lifestyles. Die Reduktion auf das Wesentliche hilft den Gästen im Ritzenhof – Hotel und Spa am See, schnell abzuschalten und sich bewusst im Hier und Jetzt zu bewegen.

Wellness all-inclusive. Ab 3 Nächten im Doppelzimmer im Haus am See, reichhaltiges Frühstück, mittags kräftigende Suppe und knackige Salate, nachmittags hausgemachte Kuchen, abends 5-Gang-Gourmetdinner, pro Übernachtung und Person eine Spa-Behandlung nach Wahl aus dem Ritzenhof Spa-Menü (25 Minuten), Nutzung des Spa am See mit privater Liegewiese sowie Saalfelden-Leogang-Card mit vielen Gratis-Angeboten in der Region. Mögliche Anreisetage: Sonntag, Montag, Dienstag. Im Reisezeitraum bis 30. September 2020 bis drei Tage vor Anreise kostenfrei stornierbar! Ab 459 Euro pro Person.

Ritzenhof – Hotel und Spa am See, 5760 Saalfelden, Salzburger Land, Österreich, Tel. +43 6582 73806, info@ritzenhof.at, www.ritzenhof.at