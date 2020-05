Im „Jess… am Meer“ in Büsum an der Nordsee lockt eine wohlverdiente Auszeit. In einer rundum freundschaftlichen Atmosphäre, in direkter Nähe zur „Familienlagune“, sind es von hier aus nur wenige Schritte zum Meer.

Schon Johann Wolfgang von Goethe war überzeugt, dass „Der Augenblick nur entscheidet, über das Leben des Menschen und über sein ganzes Geschick“. Heute wird dieser Augenblick mit Achtsamkeit gleichgesetzt. Das Thema ist präsent wie nie zuvor. Und auch Marcus Jessen, Gastgeber des kleinen Wohlfühlhotels „Jess… am Meer“ in Büsum ist sich sicher: „Der Weg zum wahren Glück liegt im Augenblick“ – ob bei der Entdeckung des Lebens am und im Watt in der Schutzstation Wattenmeer, oder in seinem Hotel-Café mit Terrasse, das seine Gäste mit selbstgebackenen Kreationen beglückt.

Überall ist das Thema Meer spürbar – ob auf der Do-it-yourself-Düne vor dem Haus, der Terrasse mit hellen Holzplanken oder in den lichtdurchfluteten Zimmern mit großen Fensterfronten. Die finnische Sauna Japsand lädt ein zum Entspannen. Die gelungene Mischung aus Neu und Alt, persönlichen Fundstücken und liebevoller Dekoration schafft eine klare Gemütlichkeit. Das Haus ist mit dem „Viabono“-Zertifikat ausgezeichnet, in Teilen barrierefrei, allergikerfreundlich und offen für Individualisten, Familien oder Herrchen und Frauchen mit artigem Vierbeiner.

Ein charmanter Flirt – 3 Tage in Büsum an der Nordsee Mehr Zuhause als Hotel. Mehr Freund als Gast. Das „Jess… am Meer“ möchte für die Gäste mehr sein als eine Urlaubsunterkunft. Im Angebot „Ein charmanter Flirt“ sind zwei Übernachtungen und reichhaltiges Frühstück vom Buffet inklusive. Darüber hinaus gibt es eine Flasche Mineralwasser, Informationsmaterial an der Rezeption, freie WLAN-Nutzung und einen Parkplatz. Buchbar bis 31.03.2021 zum Preis ab 88 Euro pro Person.

Hotel „Jess… am Meer“, 25761 Büsum, Deutschland, Tel. +49 4834 7004210, kontakt@jess-am-meer.de, www.jess-am-meer.de