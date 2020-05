Für alle, die das Besondere lieben, ist das Hotel Inns Holz ein echter Geheimtipp. Auf einer riesigen Waldlichtung im nahen nördlichen Mühlviertel gelegen, finden Körper, Geist und Seele die ersehnte Erholung.

Nach einem großen Um- und Neubau erwartet das Inns Holz Natur- & Vitalhotel und Chaletdorf Böhmerwald seine Gäste mit einer Vielzahl an beeindruckenden Neuheiten. Der Indoorpool, ein weiterer Spa-Bereich, die Willkommens-Lounge mit Kamin, das neue Hotelrestaurant und 18 zusätzliche Hotelzimmer der Kategorien Alpenblick und Moldaublick laden zum (Wellness-)Urlaub mit vielen Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten in unberührter Natur ein.

Herzstück des 4-Sterne-Resorts ist das neu errichtete Poolhaus, das zusammen mit dem bereits bestehenden Badehaus, in welchem sich die Seesauna mir direktem Zugang zum Badesee sowie der große Wintergarten mit Kamin befinden, die neue Vitaloase bildet.

Neben der Vitaloase bietet das Inns Holz mit dem Naturspa 16+ ein weiteres Highlight. Nicht umsonst wurde dieser Name gewählt – denn der einzigartige „Holzduft-Ruheraum“ holt an 365 Tagen des Jahres den Böhmerwald direkt in den neuen, großzügigen Spa-Bereich. Zusätzliche Behandlungsräume – vor allem jener für Paar-Treatments – ermöglichen es dem Spa-Team, alle Behandlungen in noch angenehmerer Atmosphäre anbieten zu können.

Der bereits bestehende Wellnessbereich des mit Böhmerwald-Schwitzstube, Hochficht-Softsauna, Aroma-Dampfbad, Infrarotkabine, 2 Whirlpools im Innen- und Außenbereich, Kosmetik- und Massageräumen steht allen Gästen des Resorts zur Verfügung. Chalet-Gäste entspannen überdies direkt in ihrem Luxus-Refugium in der finnischen Sauna samt privatem Frischluftbereich sowie der einladenden Lifestyle-Badewanne.

Unsere Specials: Rabatt-Aktion Zehn Prozent auf alle Gutscheine bis das Inns Holz seine Pforten wieder öffnen kann. Ideal als Geschenk, aber auch einlösbar für den eigenen Urlaub. Storno-Aktion Schon jetzt nach Herzenslust buchen und kostenlos stornieren bis zum Tag vor der Anreise (18 Uhr). Gültig bis 31. August 2020. Top-Angebot 2020 Sieben Nächte zum Preis von fünf Nächten (2 Nächte gratis), inklusive Verwöhn-Package. Ab 698 Euro pro Person. Im eigenen Chalet inklusive Luxus-Package ab 1052 Euro pro Person.

Inns Holz Natur- & Vitalhotel und Chaletdorf Böhmerwald, 4161 Ulrichsberg, Oberösterreich, Österreich, Tel. +43 7288 70600, info@innsholz.at, www.innsholz.at